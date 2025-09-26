English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'बदला घे सोडू नको त्यांना'; हारिस रौफकडे पाकिस्तानी चाहत्याने केली विनंती, भारत- पाक फायनल पूर्वी वातावरण तापलं

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात गुरुवारी सामना पार पडला. तेव्हा आता फायनलमध्ये पाकिस्तानने भारताचा पराभव करावा आणि त्यांचा बदल घ्यावा अशी विनंती पाकिस्तान चाहत्याने हारिस रौफकडे केली.   

पूजा पवार | Updated: Sep 26, 2025, 07:15 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा (Asia Cup 2025) आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. सुपर 4 पैकी भारत आणि पाकिस्तान (India VS Pakistan) या दोन संघांनी फायनलसाठी क्वालिफाय केलं असून आता यांच्यात 28 सप्टेंबर रोजी महामुकाबला रंगणार आहे. गुरुवारी पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश (Pakistan VS Bangladesh) यांच्यात फायनलमधील स्थानासाठी निर्णायक सामना पार पडला. यात पाकिस्तानने बांगलादेशचा 11 धावांनी पराभव केला आणि फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलं. त्यामुळे पाकिस्तान आता विजेतेपदाच्या शर्यतीत पुन्हा एकदा भारतासमोर येणार आहे. स्पर्धेतील मागील दोन सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा  दारूण पराभव केला होता. तेव्हा आता फायनलमध्ये पाकिस्तानने भारताचा पराभव करावा आणि त्यांचा बदल घ्यावा अशी विनंती पाकिस्तान चाहत्याने हारिस रौफकडे केली. 

दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात फायनलचा सामना खेळवला गेला. हा सामना फायनलमध्ये भारतासमोर कोणता संघ खेळणार हे ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा होता. सामन्याच्या सुरुवातीला टॉस बांगलादेशने निवडून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट्स गमावत 135 धावा केल्या आणि बांगलादेशला विजयासाठी 136 धावांचे आव्हान मिळाले. मात्र आव्हान पूर्ण करणं बांगलादेशला शक्य झालं नाही आणि त्यांचा11 धावांनी पराभव झाला. त्यामुळे पाकिस्तान थेट आशिया कप फायनलसाठी क्वालिफाय झाला. 

पाकिस्तानी चाहत्यांची हारिस रौफला विनंती : 

बांगलादेश विरुद्ध सामना जिंकल्यावर पाकिस्तानचे खेळाडू प्रेक्षकांना भेटत होते. फायनलमध्ये स्थान मिळवल्याने त्याचे सर्व अभिनंदन करत असताना त्यावेळी एका फॅनने हारिस रौफला 'बदला घे सोडू नको त्यांना (भारताला उद्देशून)' असं म्हटलं. त्यावर हारिस रौफने मान हलवून होकार दिला. हारिस रौफने बांगलादेश विरुद्ध 3 विकेट घेतले. हारिस रौफ हा पाकिस्तानचा तोच खेळाडू आहे ज्याने सुपर 4 मध्ये भारताविरुद्ध सामना खेळताना भारतीय प्रेक्षक आणि खेळाडूंना डिवचण्यासाठी हवेतील लढाऊ विमान पाडण्याचा इशारा केला होता. 

पाहा व्हिडीओ : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाकिस्तानचा दोनदा दारुण पराभव :

आशिया कपच्या 41 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फायनलचा सामना खेळवला जातोय. यंदाच्या स्पर्धेत आतापर्यंत या संघांमध्ये एकूण 2 सामने खेळवण्यात आले. या दोन्ही सामन्यात टीम इंडियाचं वर्चस्व राहिलं होतं. 14 सप्टेंबर रोजी खेळवण्यात आलेल्या ग्रुप स्टेज सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा 7 विकेट राखून पराभव केला होता. तर सुपर 4 राउंडमध्ये 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 6 विकेट राखून पराभव केला होता.  

FAQ : 

पाकिस्तानने सेमीफायनलमध्ये बांगलादेशचा कसा पराभव केला?
उत्तर: सेमीफायनलमध्ये पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करून ८ विकेट्स गमावत १३५ धावा केल्या. बांगलादेशने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली होती, पण विजयासाठी १३६ धावांचे आव्हान पूर्ण करू शकली नाही आणि ११ धावांनी पराभूत झाली. यामुळे पाकिस्तान फायनलसाठी क्वालिफाय झाला.

पाकिस्तानी चाहत्याने हारिस रौफला काय विनंती केली?
उत्तर: बांगलादेशविरुद्ध विजयानंतर एका पाकिस्तानी फॅनने हारिस रौफला फायनलमध्ये भारताचा 'बदला घे, सोडू नको त्यांना' अशी विनंती केली. हारिस रौफने मान हलवून होकार दिला. या सामन्यात त्याने ३ विकेट घेतल्या होत्या.

हारिस रौफने यापूर्वी भारताविरुद्ध काय केलं होतं?
उत्तर: सुपर ४ राउंडमध्ये भारताविरुद्ध सामन्यात हारिस रौफने भारतीय प्रेक्षक आणि खेळाडूंना डिवचण्यासाठी हवेतील लढाऊ विमान पाडण्याचा इशारा केला होता. तो पाकिस्तानचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज आहे.

