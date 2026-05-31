/प्रसिद्ध खेळाडूचा मृतदेह सापडला! हत्येची शक्यता; CCTV मधून धक्कादायक खुलासा

Crime News: दोन दिवसांपूर्वीच अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पात्र ठरलेल्या या खेळाडूची हत्या झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी काय सांगितलं?
Crime News: भारतीय क्रीडा क्षेत्राला हादरवून टाकणारी बातमी उत्तर प्रदेशमधीस गाझियाबादमधून समोर आली आहे. येथील साई उपवन परिसरामध्ये शनिवारी राष्ट्रीय पॅरा ॲथलीट चिराग त्यागीचा मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. येथील स्टेशन हाऊस ऑफिसर सचिन कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिराग शनिवारी सकाळी दिल्लीतील आपल्या हॉस्टेलमधून आपल्या गावी म्हणजेच मुरादनगरमधील बसंतपूर साथली येथे निघाले होता. चिरागच्या पाठीवर एक छिद्र आढळं असून ही जखम गोळीमुळे झालेली आहे की इतर कोणत्या गोष्टीने हल्ला केल्याने हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. चिरागचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला असून या रिपोर्टमधून बऱ्याच गोष्टी समोर येतील असं सांगितलं जात आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास साई उपवन परिसरामध्ये एका व्यक्ती मृतावस्थेत पडल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेत तो पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला. सध्या पोलीस या अहवालाच्या प्रतिक्षेत असून दुसरीकडे त्यांनी तपासही सुरु केला आहे. पोलिसांनी चिरागच्या कुटुंबीयांना त्याच्या मृत्यूसंदर्भातील माहिती दिली आहे. कुटुंबाने केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे एका संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. संशयिताचं नाव यश खाटिक असं आहे. मी स्वतः एक पॅरालिम्पिक खेळाडू असून पूर्वी चिराग त्यागीसोबत सराव करायचो, अशी माहिती चौकशीदरम्यान यशने दिली.
कागदपत्रांच्या पडताळणीसंदर्भातील एका प्रकरणामुळे चिराग त्यागीने यशविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. चिरागने केलेल्या तक्रारीमुळे यशची पात्रता रद्द करण्यात आली होती. यामुळे यश चिरागवर चिडला होता. त्याला चिरागचा सूड घ्यायचा होता, अशी माहिती हत्येच्या हेतूसंदर्भात बोलताना पोलिसांनी दिली. सूड भावनेमधूनच यशने चिरागची हत्या केल्याचा संशय पोलिसांना आहे.
पॅरा आशियाई खेळ यावर्षी जपानमध्ये होणार असून अगदी दोन दिवसांपूर्वीच, बंगळूरु येथे झालेल्या राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपमध्ये 400 मीटर शर्यतीत सुवर्णपदक जिंकून चिराग पॅरा आशियाई खेळांसाठी पात्र ठरला होता.
दोन महिन्यांपूर्वी, चिरागने 400 मीटर टी12 आणि 100 मीटर टी12 या प्रकारांमध्ये सुवर्णपदक पटकावले होते. या विजयानंतर, आपण या वर्षी 48.42 सेकंदांची वेळ नोंदवून आशियाई विक्रम मोडू असा विश्वास चिरागला वाटत होता.