ICC च्या रँकिंगमध्ये उलथापालथ, जसप्रीत बुमराहच्या नंबर-1 स्थानाला पाकिस्तानी गोलंदाजाचा धोका!

ICC Rankings Twist: आयसीसीने (ICC) जाहीर केलेल्या ताज्या टेस्ट, वनडे आणि महिला रँकिंगमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. भारतीय स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सध्या जगातील नंबर-1 टेस्ट बॉलर म्हणून कायम आहे, मात्र त्याच्या या स्थानावर आता पाकिस्तानी फिरकीपटू नौमान अलीकडून मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
पाकिस्तानचा डावखुरा फिरकीपटू नौमान अलीने ताज्या आयसीसी टेस्ट गोलंदाजी रँकिंगमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. तो चार स्थानांनी वर चढत थेट जगातील दुसरा सर्वोत्तम टेस्ट बॉलर बनला आहे. बुमराह आणि नौमान अली यांच्यात आता केवळ 29 पॉइंट्सचा फरक उरला आहे. जर पुढच्या मालिकांमध्ये नौमानने दमदार कामगिरी केली, तर बुमराहची नंबर-1 बादशाही धोक्यात येऊ शकते. नौमान अलीने अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात दोन्ही डाव मिळून तब्बल 10 विकेट घेतल्या, तर दुसऱ्या टेस्टच्या पहिल्या डावातही 2 विकेट मिळवल्या. या शानदार कामगिरीमुळे तो रँकिंगमध्ये झेपावला आहे. सध्या टेस्टच्या टॉप-10 बॉलर्समध्ये बुमराहशिवाय दुसरा कोणताही भारतीय नाही.
बॅटिंग रँकिंगमध्ये शुभमन गिलने एक स्थानाची मजल मारत आता 12व्या स्थानावर प्रवेश केला आहे.
भारतीय क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे मालिका खेळत आहे, आणि आयसीसीच्या वनडे बॅटिंग रँकिंगमध्ये भारतीय खेळाडूंचा दबदबा कायम आहे. टॉप-10 मध्ये तब्बल चार भारतीय खेळाडू आहेत. शुभमन गिल जगातील क्रमांक एक वनडे फलंदाज म्हणून आघाडीवर आहे, तर रोहित शर्मा तिसऱ्या आणि विराट कोहली पाचव्या स्थानावर आहेत. श्रेयस अय्यरला एक स्थानाचा तोटा झाला असून तो आता दहाव्या स्थानावर आहे. गोलंदाजी विभागात कुलदीप यादव एका स्थानाने खाली सरकून सहाव्या क्रमांकावर आला आहे.
महिला क्रिकेटमध्येही भारताचा दबदबा कायम आहे. महिला वनडे रँकिंगमध्ये स्मृती मंधाना जगातील नंबर-1 फलंदाज म्हणून आघाडीवर आहे. महिला वर्ल्ड कप 2025 दरम्यान तिने 222 धावा करून दमदार कामगिरी केली होती. टॉप-10 मध्ये मंधानाशिवाय दुसरी कोणतीही भारतीय फलंदाज नाही, मात्र कर्णधार हरमनप्रीत कौर तीन स्थानांची झेप घेत 15व्या स्थानी पोहोचली आहे. तसेच ऑलराउंडर दीप्ती शर्मा हिनेही उत्तम प्रदर्शन करत 20व्या स्थानावर मजल मारली आहे.
भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी ही रँकिंग काहीशी मिश्र आहे. बुमराह अजूनही टेस्टमध्ये बादशाह आहे, स्मृती मंधाना महिला क्रिकेटमध्ये टॉपवर आहे, पण कुलदीप यादव आणि काही इतर खेळाडूंना घसरणीचा सामना करावा लागला आहे. आता सर्वांचे लक्ष पुढच्या सामन्यांकडे लागले आहे, कारण काही दमदार कामगिरीने पुन्हा भारताचे खेळाडू रँकिंगमध्ये अव्वल स्थानं मिळवू शकतात.
1. सध्या जगातील नंबर-1 टेस्ट गोलंदाज कोण आहे?
सध्या भारतीय संघाचा स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह जगातील नंबर-1 टेस्ट गोलंदाज आहे.
2. जसप्रीत बुमराहच्या स्थानाला धोका कोणाकडून आहे?
बुमराहच्या नंबर-1 स्थानाला धोका पाकिस्तानचा फिरकीपटू नौमान अली याच्याकडून आहे, जो सध्या टेस्ट रँकिंगमध्ये दुसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे.
3. नौमान अली आणि जसप्रीत बुमराहमध्ये किती गुणांचा फरक आहे?
दोघांमध्ये केवळ 29 पॉइंट्सचा फरक आहे, त्यामुळे पुढच्या टेस्ट मालिकांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.