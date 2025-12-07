6, 6, 6, 6, 6, 4, 4… CSK च्या खेळाडूचा कहर! गोलंदाजांची जोरदार धुलाई; स्ट्राइक रेट तब्बल 350+

CSK Star Destroys Bowlers at SMAT 2025: भारताच्या स्थानिक टी-20 क्रिकेटमध्ये सध्या एकच नाव सर्वत्र घुमत आहे उर्विल पटेल! आईपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना ज्याने प्रभावित केले त्या या तरुण यष्टीरक्षक-फलंदाजाने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अशी इनिंग खेळली की हिमाचल प्रदेशचे गोलंदाज बघतच बसले. 11 चेंडूंमध्ये 39 धावा म्हणजे केवळ आक्रमण नाही, तर गोलंदाजीवर केलेला सरळ हल्ला होता.
हा सामना इतका रोमांचक होता की स्टेडियममध्ये उपस्थित प्रेक्षकांचा श्वास जणू शेवटच्या चेंडूपर्यंत अडकून राहिला होता. हिमाचल प्रदेशने 193 धावा करून आव्हान दिलं, आणि गुजरातने त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना इतके चढ-उतार पाहिले की निकाल कोणत्या बाजूने जाईल याचा अंदाज शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणालाच नव्हता.
हा विजय इतका नाट्यमय होता की सोशल मीडियावर लगेच हॅशटॅग्स सुरू झाले #GujaratThriller #UrvilStorm गुजरातसाठी कर्णधार म्हणून उतरलेल्या उर्विल पटेलने सुरुवातीलाच संकेत दिला की आज त्याच्या बॅटमधून आग बाहेर पडणार आहे. विकेटवर सेट होण्याचं त्याने मनात सुद्धा आणलं नाही आणि थेट पहिल्याच ओव्हरपासून आक्रमण करायला सुरुवात केली.
हे आकडे वाचले तरी एक मिनिट भान हरपते... मग गोलंदाजांची काय अवस्था झाली असेल? त्याने खेळलेले पाचही छक्के असे होते की चेंडू सेकंड-स्टँडपर्यंत जाईपर्यंत कॅमेरा सुद्धा पाठलाग करू शकत नव्हता. त्याच्या शॉट्सची टाइमिंग, बॅक-लिफ्ट आणि पॉवर सगळंच एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी होतं.
2025 मध्ये जेव्हा तो CSK कडून डेब्यू झाला, तेव्हा फक्त 3 सामन्यांत 68 धावा करून त्याने इतकी चमक दाखवली की 2026 ऑक्शनपूर्वीच टीमने त्याला रिटेन करण्याचा निर्णय घेतला.
उर्विलच्या खेळात IPL अनुभवानंतर स्पष्ट फरक दिसू लागला आहे,
हेच सर्व गुण त्याने या इनिंगमध्ये दाखवले.
या टूर्नामेंटमध्ये उर्विल पटेल सध्या सर्वाधिक छक्के ठोकणाऱ्यांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.
त्याची स्पर्धेतील कामगिरी:
स्पर्धेत अभिषेक शर्मा, आयुष म्हात्रे यांसारखे धडाकेबाज फलंदाज चांगले खेळत आहेत, पण उर्विल पटेलची आक्रमकता आणि सातत्य यामुळे त्याच्याकडे क्रिकेट तज्ज्ञांचं विशेष लक्ष आहे.
हिमाचल प्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना चांगली स्कोर-बोर्ड उभारला.
कर्णधार मृदुल प्रवीण सुरोच याने:
असा सर्वांगीण पराक्रम केला. तरीही त्याच्या 4 षटकांत 45 धावा जाऊन गेल्या आणि हेच हिमाचलचा पराभव ठरवणाऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक होते.
उर्विलने पाया रचला, पण विजयात इतर खेळाडूंचाही मोलाचा वाटा होता:
विशेषतः हर्षल पटेलच्या शेवटच्या क्षणातील नर्व्ह्स-ऑफ-स्टील इनिंगमुळेच गुजरातने सामना जिंकला.
सामन्यानंतर उर्विलने आपल्या खेळाबाबत बोलताना सांगितले की, "जेव्हा मी मैदानात उतरतो, तेव्हा आक्रमक क्रिकेट हा माझा स्वभाव आहे. टीमला सुरुवातीपासून गती देणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे." त्याच्या खेळातली निश्चयी वृत्ती पाहून असे वाटते की भविष्यात तो मोठ्या स्तरावर टीम इंडिया ड्रेसिंग रूममध्येही दिसू शकतो.
या खेळीनंतर उर्विलच्या नावाला देशभरात प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्याची स्वच्छ मारक क्षमता, शॉट्समधील धार, विकेटकीपिंगची कौशल्ये आणि नेतृत्वगुण हे सर्व पाहता तो भविष्यात भारतीय T20 संघाचा प्रमुख सदस्य होण्याची क्षमता ठेवतो.