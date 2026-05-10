/CSK VS LSG : उर्वीलने दाखवलेल्या कागदावर नेमकं काय लिहिलं होतं? IPL चं वेगवान अर्धशतक कोणाला समर्पित केलं?

Urvil Patel Fastest Half Century in IPL : चेन्नई सुपरकिंग्सचा फलंदाज उर्वील पटेलने अर्धशतक पूर्ण झाल्यावर एक विशेष सेलिब्रेशन केलं ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यावेळी त्याने खिशातून एक कागद काढला ज्यावर भावनिक संदेश लिहिला होता.
Urvil Patel IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सचा विस्फोटक फलंदाज उर्वील पटेल (Urvil Patel) याने रविवारी लखनऊ विरुद्ध चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर आयपीएलचं सर्वात वेगवान अर्धशतक ठोकलं. उर्वील पटेल यानं 13 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं, आणि यशस्वी जयस्वालने 2023 मध्ये 13 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलेल्या विक्रमाची बरोबरी केली. 27 वर्षीय फलंदाजाने अर्धशतक पूर्ण झाल्यावर एक विशेष सेलिब्रेशन केलं, ज्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. उर्वील पटेलने अर्धशतक पूर्ण केल्यावर खिशातून एक कागद बाहेर काढला आणि त्यावर लिहिलेला मेसेज हा प्रेक्षकांना दाखवला. या कागदावर त्यानं नेमकं कोणासाठी आणि काय लिहिलं होतं याची उत्सुकतता सर्वांना होती.
आयपीएल 2026 चा 53 वा सामना चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात पार पडत आहे. लखनऊ सुपर जाएंट्सने प्रथम फलंदाजी करून 203 धावांचा स्कोअर केला आणि विजयासाठी चेन्नईला 204 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करताना चेन्नई सुपरकिंग्सचा युवा स्टार फलंदाज उर्वील पटेल याने अवघ्या 13 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. उर्वील पटेलने अर्धशतकानंतर सुद्धा विस्फोटक फलंदाजी सुरु ठेवली, मात्र तो 9.2 ओव्हरला शाहबाझ अहमदने टाकलेल्या बॉलवर कॅच आउट झाला. उर्वीलने 23 बॉलमध्ये 65 धावांची खेळी केली. दरम्यान त्याने 8 षटकार आणि 2 चौकार मारले.
अर्धशतक पूर्ण केल्यावर उर्वीलने सर्वप्रथम हात जोडले आणि नमस्कार केला. त्यानंतर त्याने खिशातून एक चिठ्ठी काढली ज्यावर त्याने 'This is for you papa' (हे तुमच्यासाठी आहे बाबा) असं लिहिलं होतं. उर्वीलचं हे सेलिब्रेशन खूप भावनिक होतं. उर्वील बाद झाल्यावर संपूर्ण स्टेडियमने उभं राहून त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या. चेन्नई सुपरकिंग्सने विजयासाठी दिलेलं आव्हान 5 विकेट गमावून 19.2 धावांवर पूर्ण केलं. चेन्नई सुपरकिंग्सने लखनऊ सुपर जाएंट्सवर 5 विकेटने विजय मिळवला.
उर्वील पटेल हा 27 वर्षांचा विकेटकिपर फलंदाज असून त्याचा जन्म वडोदरा येथे झाला होता. गुजरात टायटन्सकडून उर्वील पटेलने आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. मात्र नंतर त्याला ऑक्शनमधून सीएसकेने निवडले. एकूण ७ सामन्यांमध्ये त्याने 178 धावा केल्या असून यात एक अर्धशतक ठोकलं आहे.