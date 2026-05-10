/CSK vs LSG urvil patel : चिदंबरमवर उर्विलचं वादळ! LSGचे गोलंदाज हतबल, चेपॉकमध्ये चौकार-षटकारांचा पाऊस

urvil patel : चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात चेपॅाकच्या मैदानावर कहर केला आहे. त्याने लखनऊच्या खेळाडूंना सामन्यामध्ये पूर्णपणे हतबल केले. या खेळीमध्ये त्याने लखनऊच्या खेळाडूंना बॅकफूटवर टाकले.
urvil patel batting : चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये सध्या सामना सुरु आहे. या सामन्याचा पहिली इनिंग पार पडली यामध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत सीएसकेसमोर 8 विकेट्स गमावून 203 धावा केल्या आहेत. आता दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झाली आहे आणि सीएसकेच्या संघाने दमदार सुरुवात केली आहे. संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी संघाला दमदार सुरुवात करुन दिली. या सामन्यामध्ये चेन्नईच्या संघासाठी संजूने 14 चेंडूमध्ये 28 धावा केल्या यामध्ये त्याने 2 षटकार आणि 3 चौकार मारले.
सीएसके विरुद्ध एलएसजी यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात संजू सॅमसनचा विकेट गेल्यानंतर उर्विल पटेल याने धमाकेदार खेळी खेळली. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये कहर केला, त्याने लखनऊचे गोलंदाज आवेश खान आणि दिग्वेश राठी यांना धारेवर धरलं त्याने फक्त 7 चेंडूमध्ये 40 धावा केल्या. त्याने यावेळी चेपॅाकच्या मैदानावर धावांचा पाऊस पाडला. यावेळी त्याने सर्वात जलद गतीने अर्धशतक झळकावण्याच्या यादीमध्ये नाव नोंदवले आहे. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकावल्यानंतर खास सेलिब्रेशन देखील केले.
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
उर्विल पटेलच्या खेळीच्या जोरावर आता सीएसकेच्या फलंदाजीसाठी सोपे झाले त्याचबरोबर रनरेट देखील कमी झाला. सीएसकेला आता आगामी सामने आणि लखनऊविरुद्ध सामना हे महत्वाचे आहेत. संघाने आता सर्व सामने जिंकल्यास संघाच्या प्लेऑफमध्ये जाण्याच्या आशा जिवंत राहणार आहेत. सीएसकेच्या संघाने मागील दोन सामन्यामध्ये विजय मिळवले आहेत. सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे.
आजच्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर सीएसकेच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय़ घेतला होता. या सामन्यामध्ये पहिले फलंदाजी करत 203 धावा केल्या. आजच्या सामन्यामध्ये लखनऊच्या संघासाठी जोश इंग्लिशने कमालीचा खेळ दाखवला. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 33 चेंडूमध्ये 85 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 6 षटकार आणि 10 चौकार मारले. तर सीएसकेसाठी आजच्या सामन्यामध्ये कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि उर्विल पटेल यांनी कमालीचा खेळ दाखवला. या सामन्यात उर्विल पटेल याने 23 चेंडूमध्ये 65 धावा केल्या, तर कर्णधार गायवाडने 28 चेंडूमध्ये 41 धावा केल्या.