रडीचा डाव... पराभूत झाल्याने थेट रंगावरुन टीका! म्हणाली, ''नो क्लास...नो...'; US ओपनमधला Video Viral

US OPEN Ostapenko vs Townsend: लॉन टेनिस क्रीडा प्रकारातील मानाच्या ग्रँड स्लॅम स्पर्धांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे युएस ओपन. जगभरातून विविध देशांचे टेनिसपटू या स्पर्धेसाठी पात्र ठरत आपल्या खेळाचं प्रदर्शन करतात आणि इथूनच काही नवे खेळाडू या टेनिसच्या विश्वावर अधिराज्यसुद्धा गाजवतात. अशा या स्पर्धेची सध्या चर्चा सुरू आहे ती मात्र एका अनपेक्षित वादामुळं.
अमेरिकी खेळाडू टेलर टाऊनेंड आणि लातवियाची खेळाडू जेलेना ओस्टापेंका यांच्यामधील सामन्याच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये सामन्याच्या अंती शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचं पाहायला मिळालं. कोर्ट 11 वर टाऊनसेंडनं 7-5, 6-1 अशा फरकानं विजय मिळवला. मात्र या विजयानंतर काही क्षणांतच अंतिम हस्तांदोलनावेळी असा काही प्रकार घडला जो कोर्टवरील कोणालाही अपेक्षित नव्हता. ओस्टापेंकवर यावेळी वर्षद्वेषी टीका केल्याचा गंभीर आरोप लावण्यात आला, ज्यानंतर आपण असं कधीही केलं नाही, असं म्हणत तिनं सारवासारव केली.
सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर ओस्टापेंको आणि टाऊनसेंडनं नेटपाशीच थांबत संवाद साधला. यावेळी 2017 च्या फ्रेंच ओपन स्पर्धेसह 25 वं स्थान मिळवणाऱ्या ओस्टापेंकोनं टाऊनसेंडकडे हातवारे करत वाद घालण्यास सुरुात केली. दुहेरी खेळामध्ये आघाडीची खेळाडू असणाऱ्या टाऊनसेंडनं नंतर ओस्टापेंकोनं आपल्यावर टीका करताना 'तू दर्जाहीन आहेत, तुझ्याकडे शिक्षण नाहीये' असं म्हटल्याचं सांगितलं. यावर ज्यावेळी तिला या वक्तव्यांमध्ये कुठेही वर्णद्वेषी भाव दिसून आला, असा प्रश्न विचारला असता तिनं जपून उत्तर दिलं.
'मी त्याकडे वर्णद्वेषाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं नाही. मात्र तुम्हाला माहितीये की आमच्या समुदायावर शिक्षण न घेणं किंवा या अशा गोष्टी काळीमा म्हणूनच राहिल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे सारं वास्तवाशी संबंधित नाही. या वक्तव्यांमध्ये वर्णद्वेषी भावना नसतीलही, यावर तिनंच बोलणं योग्य असेल. सध्या तरी मला या स्पर्धेत पुढं जाण्याचीच चिंता आहे', असं टाऊनसेंड म्हणाली. अमेरिकेबाहेर खेळशील तेव्हा तुझी अवस्था पाहू, असा इशाराही आपल्याला ओस्टापेंकोनं दिल्याचं टाऊनसेंडनं स्पष्ट करत आपण माघार घेणाऱ्यांपैकी नाही आहोत असंच सौम्य उत्तर तिला दिलं.
Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.
Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG
— ESPN (@espn) August 27, 2025
Ostapenko on Instagram pic.twitter.com/gZGERk9kq4
— José Morgado (@josemorgado) August 27, 2025
सामन्यानंतर या वादाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगानं व्हायरल झाले आणि अनेकांनीच तिच्या या वक्तव्याला वर्णद्वेषी म्हणत टीकेची झोड उठवली. ज्यावर उत्तर देत तिनं इन्स्टा स्टोरीमध्ये स्वत:ची भूमिका मांडली. आपण जीवनात कधीच वर्णद्वेषी राहिलो नसून, जगातील सर्व देशातील नागरिकांचा आदर करतो असं तिनं म्हचलं. टाऊनसेंडनं एका नेटकॉर्ड विजेतीचा स्वीकार केला नाही आणि ही बाबा आपल्याला अनादराची वाटल्याचं म्हणत स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला.