डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली जगातील सर्वात ग्लॅमरस गोल्फपटू चार्ली हलकडे 'ही' विशेष मागणी

Us President Donald Trump Made Special Request To Golfer Charley: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे केवळ त्यांच्या राजकीय निर्णयांमुळेच नव्हे तर वैयक्तिक आयुष्यातील घडामोडींमुळेही चर्चेत राहतात. छोट्या-छोट्या वक्तव्यांमुळेही ते हेडलाईन्समध्ये येतात. अशा व्यक्तीच्या आयुष्याबद्दल लोकांना नेहमीच कुतूहल असतं. यावेळी चर्चेत आलंय ब्रिटनची ग्लॅमरस गोल्फर चार्ली हल हिचं नाव. ट्रम्प ब्रिटन दौर्यावर असताना विंडसर कॅसलमध्ये आयोजित डिनरला चार्लीही विशेष पाहुणी म्हणून उपस्थित होती. तेथे ट्रम्प यांनी हलला एक खास विनंती केली होती, ज्याला तिने होकार दिला.
जगातील टॉप-10 गोल्फर्समध्ये असलेली चार्ली हल, ट्रम्प, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर आणि किंग चार्ल्स III यांच्यासह 160 पाहुण्यांमध्ये होती. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत चार्लीने खुलासा केला की डिनरदरम्यान ट्रम्पच्या चर्चेचा विषय फक्त गोल्फ होता. गप्पा मारताना ट्रम्प यांनी तिला गोल्फ खेळण्यासाठी आमंत्रण दिलं आणि हलनेही ते लगेच स्वीकारलं.
चार्लीने सांगितलं, "मी त्यांच्याशी मागच्या रात्री बोलले आणि त्यांनी मला खेळासाठी बोलावलं. त्यांनी वर्षाअखेरच्या आधी सामना ठरवूया असं सांगितलं. ही खूप छान गोष्ट आहे. आम्ही याबाबत चर्चा केली असून सामना नक्की होईल." तिने पुढे म्हटलं की, "ट्रम्प खूप मनमिळावू आहेत. माझा त्यांच्याशी चांगला अनुभव राहिला आहे. मी त्यांच्यासोबत गोल्फ खेळण्याची आतुरतेने वाट पाहते आहे. ते सर्वांशी अगदी छान वागले. संपूर्ण गप्पांमध्ये फक्त गोल्फ हाच विषय होता. त्यांना एलपीजीए टूरच्या अनेक खेळाडूंबद्दलही चांगलं ज्ञान आहे."
गोल्फपटू चार्ली हल नुकतीच क्रोगर क्वीन सिटी चॅम्पियनशिप जिंकून चर्चेत आली आहे. ती ट्रम्पची मोठी समर्थक मानली जाते. अगदी मैदानावर तिने ट्रम्प यांच्या प्रसिद्ध कॅम्पेन डान्सची नक्कल करून चाहत्यांचंही मनोरंजन केलं होतं.
प्रश्न 1: चार्ली हल कोण आहे?
उत्तर: चार्ली हल ही ब्रिटनची सुप्रसिद्ध आणि ग्लॅमरस गोल्फपटू आहे. ती सध्या जगातील टॉप-10 महिला गोल्फर्सपैकी एक मानली जाते.
प्रश्न 2: चार्ली हल आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट कशी झाली?
उत्तर: ट्रम्प ब्रिटन दौऱ्यावर असताना विंडसर कॅसलमध्ये आयोजित डिनरला चार्ली हल विशेष पाहुणी म्हणून उपस्थित होती. याच डिनरमध्ये दोघांची भेट झाली.
प्रश्न 3: ट्रम्प यांनी चार्ली हलला काय विशेष विनंती केली?
उत्तर: डिनरदरम्यान ट्रम्प यांनी चार्ली हलला सोबत गोल्फ खेळण्यासाठी आमंत्रण दिलं, ज्याला तिने तत्काळ होकार दिला.