  स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी वंशाच्या क्रिकेटपटूचे घृणास्पद कृत्य, भारताचं नाव घेत टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी केली 'ही' पोस्ट

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे दोन संघ विविध वक्तव्यांनी वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पाकिस्तानी वंशाच्या क्रिकेटपटूचे सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त पोस्ट केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 13, 2026, 09:05 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपचं आयोजन भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये केलं जाणार आहे. 7 फेब्रुवारी पासून या स्पर्धेचं आयोजन होणार असून यात तब्बल 20 संघ सहभागी होणार आहेत. बीसीसीआय या वर्ल्ड कपच्या तयारीत लागले असून अशातच पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्याशी जोडलेले लोकं आपल्या विविध वक्तव्यांनी वाद निर्माण करत आहेत. बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान याला आयपीएल 2026 मधून बाहेर केल्यावर बांगलादेशने सुरक्षेचा हवाला देत आपल्या संघाला वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी भारतात पाठवण्यास नकार दिलाय. अशातच आता एका पाकिस्तानात जन्मलेला क्रिकेटरने त्याला भारतीय वीजा नाकारण्यात आल्याबद्दलची बातमी शेअर करताना एक पोस्ट केली. ज्यात त्याने भारताला बदनाम करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. 

भारताने वीजा देण्यास नकार दिला : 

पाकिस्तानच्या पंजाबमधील अटक शहरात जन्मलेला 35 वर्षीय क्रिकेटर अली खान त्याच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे तो अमेरिकेला गेला. अमेरिकेचा संघ हा अधिकतर बाहेरून आलेल्या खेळाडूंना आपल्या राष्ट्रीय संघात सामील करते. त्यामुळे अली खान सुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अमेरिकेच्या संघाकडून खेळताना दिसतो. मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेचा वेगवान गोलंदाज अली खान याला भारताने वीजा देण्यास नकार दिला आहे असं त्याने स्वतः एका सोशल मीडिया पोस्टवरून सांगितलं. अली खानने सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली ज्यात त्याने 'इंडिया वीजा डिनाइड बट केएफसी फॉर द विन' असं लिहिलं. 

ali khan post

कोण आहे अली खान?

अली खानने आतापर्यंत अमेरिकेच्या 15 वनडे आणि 18 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यात त्याने 33 आणि 16 एवढे विकेट्स सुद्धा घेतलेत. तो 2024 मध्ये अमेरिकेच्या टी 20 वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता आणि ग्रुप ए च्या सामन्यांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान विरुद्ध खेळला होता. त्याने ऋषभ पंत आणि फखर जमान यांना बाद केले. संघाची घोषणा अद्याप झालेली नाही आणि असे मानले जाते की अली खानची 2026 च्या टी 20 वर्ल्ड कपसाठी अमेरिकेच्या संघातही निवड होईल.

अली खान आतापर्यंत 99 टी20 सामने खेळला आहे. ज्यात त्याच्या नावावर 93 विकेट आहेत. त्याने ILT20 च्यापूर्वी तीन सीजनमध्ये अबू धाबी नाइट राइडर्सचं प्रतिनिधित्व केलंय. तो 2025-26 आयएलटी20 मध्ये गल्फ जायंट्सकडून खेळला. हॅरी गर्नीच्या जागी कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला करारबद्ध केले, परंतु त्याला शाहरुख खानच्या संघाकडून एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

 

