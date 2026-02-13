USA ने मिळवला टी20 वर्ल्ड कपमधील सर्वात मोठा विजय! ग्रुप A च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल, भारत कितव्या स्थानी?

USA VS NED : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये शुक्रवार 13 जानेवारी रोजी ग्रुप ए मधील यूएसए विरुद्ध नेदरलँड (USA VS NED) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात यूएसएने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) आपला पहिला विजय मिळवला तर नेदरलँडला पराभवाचा सामना करावा लागला. यूएसएने नेदरलँडवर तब्बल 93 धावांनी विजय मिळवला. हा टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये असोसिएट संघांनी धावांनी मिळवलेला सर्वात मोठा विजय आहे .
यूएसए विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात झालेल्या सामन्यात यूएसएने प्रथम फलंदाजी करून 196 धावा केल्या आणि दरम्यान त्यांनी ६ विकेट्स गमावल्या. ओपनिंग फलंदाजांच्या भूमिकेत असणाऱ्या मोनांक पटेलने 22 बॉलमध्ये 36 धावांची खेळी. शयान जहांगीरने 14 बॉलमध्ये 20 धावा केल्या. तर याशिवाय सैतेजा मुक्कमल्लाने 51 बॉलमध्ये 79 धावा केल्या. शुभम रंजने ने 24 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. नेदरलँड्सकडून बास डी लीडे हा सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज होता, त्याने त्याच्या चार ओव्हरमध्ये 37 धावा देत तीन फलंदाजांना बाद केले.
यूएसएने नेदरलँडला 16 ओव्हरमध्ये 103 धावांवरचं गुंडाळलं. संघाच्या कोणत्याही फलंदाजाने लक्षणीय कामगिरी केली नाही. बास डी लीडे हा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, त्याने 17 बॉलमध्ये 23 धावा केल्या. या सामन्यात नेदरलँड्सची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर मायकेल लेविटने 7 बॉलमध्ये 3 धावा केल्या, तर मॅक्स ओ'डॉडने 11 बॉलमध्ये 13 धावा केल्या. स्कॉट एडवर्ड्सनेही 14 बॉलमध्ये 20 धावा केल्या, तर रोएलॉफ व्हॅन डेर मेर्वेने 11 बॉलमध्ये 10 धावा केल्या.
भारत विरुद्ध नामिबिया सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या संघाने ग्रुप स्टेजमधील दोन्ही सामने जिंकले होते आणि तो संघ अव्वल स्थानी होता. तर टीम इंडिया यूएसए विरुद्ध एक सामना खेळून त्यात विजय मिळवल्याने नंबर 2 वर होती. मात्र नामिबियावर टीम इंडियाने 93 धावांनी मोठा विजय मिळवला आणि नेट रन रेटने टीम इंडियाने ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं. ग्रुप ए पाहिला तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 2 सामने खेळले असून यातील दोन्ही सामन्यात विजय मिळवलाय. तर पाकिस्तानचा नेट रन रेट हा +0.932 असा असल्याने ते दुसऱ्या स्थानी आहेत. तर भारताचा नेट रन रेट हा +3050 असा आहे. पॉईंट्स टेबलमध्ये आतापर्यंत 2 पैकी 1 सामना जिंकेलला नेदरलँड संघ तिसऱ्या स्थानावर होता मात्र यूएसएकडून झालेल्या मोठ्या पराभवानंतर नंबर 3 वर यूएसए पोहोचली आहे. यूएसए आणि नेदरलँड हे या दोन्ही संघांकडे प्रत्येकी २ पॉईंट्स आहेत मात्र यूएसएचा नेट रन रेट हा +०.५३३ असा आहे. नेदरलँड आणि नामिबियाहे संघ चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत.