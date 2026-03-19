'फक्त 8 अजून हव्यात मग टीम बनेल...' तिसऱ्या मुलीचा जन्म होताच क्रिकेटर उस्मान ख्वाजाची मजेदार पोस्ट व्हायरल

Usman khawaja : ऑस्ट्रेलियाचे माजी ओपनिंग फलंदाज उस्मान ख्वाजा (Usman khawaja) पुन्हा एकदा बाबा झाला आहे. उस्मानची पत्नी रिचेल ख्वाजा हिने मुलीला जन्म दिलाय. या जोडप्याने 18 मार्च 2026 रोजी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली असून त्यांनी यात आपल्या बाळाच्या नावाची सुद्धा घोषणा केलीये. 'अमीरा माया ख्वाजा' असं नवजात मुलीचं नाव ठेवण्यात आलं असून तिचा जन्म 13 मार्च रोजी झाला.
ऑस्ट्रेलियाचे माजी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजाने मुलीच्या जन्मानिमित्त सोशल मीडियावर एक मजेदार पोस्ट लिहिली ज्याने सर्वांचं मन जिंकलं. त्याने लिहीलं की, 'तीन पैकी तीन मुली! अमीरा माया ख्वाजाचा जन्म मागच्या शुक्रवारी झाला. आम्ही यासाठी खूप आभारी आहोत. अजून एक गोंडस मुलगी आम्हाला मिळालं. आता टीम बनवण्यासाठी फक्त 8 जणींची अजून गरज आहे.
अमीरा माया ख्वाजा ही उस्मान ख्वाजाची तिसरी मुलगी असून यापूर्वी त्याला दोन मुली आहेत. उस्मान ख्वाजाची मोठी मुलगी आयशा रहील ही 5 वर्षांची असून दुसरी मुलगी आयला ही 3 वर्षांची आहे. तिसऱ्या मुलीच्या आगमनाने आता कुटुंबात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून चाहतेही त्यांना सतत शुभेच्छा देत आहेत.
उस्मान ख्वाजाच्या पोस्टवर त्याचा मित्र आणि ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज डेविड वॉर्नरने सुद्धा कमेंट केली होती. वॉर्नर स्वतः तीन मुलींचा वडील आहे. त्याने लिहिले की, 'खूप खूप शुभेच्छा मित्रा, ओपनर्सच्या बाबतीत असेच घडते'. डेविड वॉर्नरची मजेदार कमेंट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून चर्चेचा विषय बनली आहे.
उस्मान ख्वाजाने 8 जानेवारी 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याने इंग्लंडविरुद्धच्या ॲशेस मालिकेदरम्यान सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर आपला शेवटचा सामना खेळला. ख्वाजाची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द उल्लेखनीय होती. 2023 मध्ये त्याला 'आयसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इयर' म्हणून गौरविण्यात आले. शिवाय, जानेवारी 2025 मध्ये, त्यांनी गॉल येथे श्रीलंकेविरुद्ध 232 धावांची एक जबरदस्त खेळी केली. या द्विशतकासह तो डॉन ब्रॅडमन यांच्यानंतर हा पराक्रम करणारे सर्वात वयस्कर ऑस्ट्रेलियन फलंदाज ठरले. मात्र, तिसऱ्यांदा वडील झाल्याच्या बातमीनंतर उस्मान ख्वाजाचं त्याचे चाहते आणि अनेक दिग्गज त्याचे अभिनंदन करत आहेत.