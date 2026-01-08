English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फेअरवेल सामन्यात फ्लॉप ठरला उस्मान ख्वाजा...पत्नीच्या डोळ्यातील अश्रू थांबत नव्हते

फेअरवेल सामन्यात फ्लॉप ठरला उस्मान ख्वाजा...पत्नीच्या डोळ्यातील अश्रू थांबत नव्हते

Usman Khawaja Farewell Match : ऑस्ट्रेलियाचा स्टार क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा याचा अ‍ॅशेस सीरिजमधील शेवटचा टेस्ट सामना हा त्याचा फेअरवेल सामना ठरला. यावेळी इंग्लंड संघाकडून त्याला  'गॉर्ड ऑफ ऑनर' देण्यात आला. मात्र या सामन्यात फलंदाजीत उस्मान ख्वाजा हा फ्लॉप ठरला.   

पूजा पवार | Updated: Jan 8, 2026, 01:16 PM IST
फेअरवेल सामन्यात फ्लॉप ठरला उस्मान ख्वाजा...पत्नीच्या डोळ्यातील अश्रू थांबत नव्हते
Photo Credit - Social Media

Usman Khawaja Farewell Match : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) त्याच्या निवृत्तीमुळे मागील काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला उस्मान ख्वाजाने निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यानंतर अ‍ॅशेस सीरिजमधील शेवटचा टेस्ट सामना हा त्याचा फेअरवेल सामना ठरला. यावेळी इंग्लंड संघाने त्याचं मैदानावर जोरदार स्वागत केलं. त्याला संघाने 'गॉर्ड ऑफ ऑनर' सुद्धा दिलं. मात्र ख्वाजा खूप वेळ मैदानावर टिकू शकला नाही. त्यानंतर त्याची पत्नी लाईव्ह सामन्यात खूप भावुक झालेली दिसली. 

अ‍ॅशेस सीरिजमधील शेवटच्या टेस्ट सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ हा डळमळीत दिसला. 160 धावांचं लक्ष असताना उस्मान ख्वाजाला फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल हे कठीण वाटतं होते, मात्र संघाने 119 च्या धावसंख्येवर 4 फलंदाजांची विकेट पडली. उस्मान ख्वाजा 5 व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. पण तो दोन आकडी धावसंख्या गाठू शकला नाही. फेअरवेल सामन्यात त्याचे भव्य स्वागत करण्यात आले. इंग्लंड संघाने त्याला 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिला.

उस्मान ख्वाजाच्या निवृत्तीत सुद्धा कॉन्ट्रोवर्सी : 

उस्मान ख्वाजाच्या करिअर प्रमाणेच त्याची निवृत्ती सुद्धा कॉन्ट्रोवर्सीने भरलेली आहे. ख्वाजाने ज्यावेळी निवृत्तीची घोषणा केली तेव्हा त्याने आपण पाकिस्तान मूळचे असल्याने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये त्याच्या सोबत भेदभाव करण्यात आला असं सांगितलं होतं. त्यानंतरच या मुद्द्यावर जगभरात चर्चा झाली.  उस्मान ख्वाजा शेवटच्या सामन्यात फ्लॉप ठरल्यावर त्याची पत्नी खूप भावुक झालेली पाहायला मिळाली. यावेळी ख्वाजाने तिला फ्लायिंग किस सुद्धा दिली.  

ऑस्ट्रेलियाने जिंकला सामना : 

ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंड विरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात विजयासाठी दिलेलं 160 धावांचं लक्ष पार केलं. संघाने 5 विकेटने हा सामना जिंकला असून यासह सीरिज सुद्धा 4-1 ने जिंकली आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये सुद्धा ख्वाजाची फलंदाजी चालली नाही. तो केवळ 17 धावा करून बाद झाला. इंग्लंडकडून जेकब बेथेलने शानदार शतक झळकावले, तर ऑस्ट्रेलियाकडून हॅरी ब्रुक, जो रूट आणि स्टीव्ह स्मिथ यांनी उत्कृष्ट खेळी केली.

कोण आहे उस्मान ख्वाजा?

उस्मान ख्वाजा हा ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट संघासाठी खेळणारा पहिला मुस्लिम क्रिकेटर होता. उस्मान ख्वाजाचा जन्म हा पाकिस्तानात झाला होता. आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीत ख्वाजा हा अनेक वादांमध्ये अडकला. उस्मान ख्वाजाचं करिअर हे फक्त क्रिकेट पुरतं मर्यादित नाही. तो ऑस्ट्रेलियाचा पहिला मुस्लिम आणि मूळ पाकिस्तानचा असल्याने त्याने अनेकदा वारंवार वांशिक आणि सांस्कृतिक पूर्वग्रहाचा मुद्दा उपस्थित केला.  ख्वाजावर वारंवार फिटनेस आणि फिल्डिंगबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. त्याने या आरोपांना रूढीवादी विचारसरणीशी जोडलं आणि त्याच्या सारख्याच फिटनेस असणाऱ्या इतर खेळाडूंना एवढी कठोर टीका सहन करावी लागत नाही असं सांगितलं. या विधानामुळे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील अंतर्गत विचारसरणीबाबत वाद निर्माण झाला.  

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Tags:
Usman Khawajamarathi newsCricket NewsAshes test

