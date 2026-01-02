मोठा आरोप करत उस्मान ख्वाजाने केली निवृत्तीची घोषणा, क्रिकेटविश्वात खळबळ

Usman Khawaja Has Announced His Retirement From International Cricket: ऑस्ट्रेलियाचा अनुभवी फलंदाज उस्मान ख्वाजा याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ उडाली आहे. माजी खेळाडू आणि माध्यमांकडून झालेल्या वैयक्तिक टीकेमुळे आपण प्रचंड त्रस्त झालो होतो, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत ख्वाजाने आपल्या निवृत्तीमागचे कारण उघड केले. 3 जानेवारीपासून सिडनी येथे सुरू होणारा अॅशेस 2025 मालिकेतील सामना हा आपल्या कारकिर्दीतील अखेरचा सामना असेल, अशी घोषणा ख्वाजाने शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी तो पत्नी रॅचेलसोबत उपस्थित होता. जवळपास ५० मिनिटे चाललेल्या पत्रकार परिषदेत त्याने माजी खेळाडू आणि माध्यमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अॅशेस मालिकेच्या सुरुवातीलाच पाठीच्या दुखापतीचा सामना करावा लागल्यानंतर आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला, असे ख्वाजाने सांगितले. “ही दुखापत माझ्या नियंत्रणाबाहेर होती, पण तरीही मला ज्या पद्धतीने लक्ष्य करण्यात आले, ते अत्यंत निराशाजनक होते. मला इतर ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंपेक्षा वेगळ्या निकषांवर मोजले गेले,” असे तो म्हणाला.
आपल्या भावना व्यक्त करताना ख्वाजा म्हणाला, “मी नेहमीच स्वतःला थोडा वेगळा समजत आलो आहे आणि आजही तेच घडते आहे. ऑस्ट्रेलियन संघ माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे, पण सन्मानाच्या बाबतीत मला कायम दुय्यम वागणूक मिळाल्यासारखे वाटले.” त्याने माध्यमे आणि माजी खेळाडूंनी केलेल्या वैयक्तिक आरोपांवरही भाष्य केले. “माझ्या तयारीवर, माझ्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मी गोल्फ खेळतो, मी स्वार्थी आहे, मेहनत करत नाही, आळशी आहे. अशा टिप्पणी करण्यात आल्या. हे सगळं अत्यंत वैयक्तिक होतं आणि त्यामागे जुने, वांशिक पूर्वग्रह स्पष्ट दिसत होते,” असे ख्वाजाने सांगितले.
तो पुढे म्हणाला, “मला वाटले होते की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट आता अशा मानसिकतेच्या पलीकडे गेले आहे. पण दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. ऑस्ट्रेलियन संघातील दुसऱ्या कोणत्याही खेळाडूशी अशा प्रकारे वागण्यात आल्याचे मी कधीच पाहिले नाही.”
उस्मान ख्वाजा हा ऑस्ट्रेलियासाठी खेळणारा पहिला मुस्लिम क्रिकेटर असून, त्याच्या या स्पष्ट वक्तव्यांमुळे क्रिकेटविश्वात नवी चर्चा सुरू झाली आहे.