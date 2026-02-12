English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Usman Tariq : उस्मान तारिकच्या हाताला दोन कोपरं, बॉलिंग ऍक्शनवरून वाद, धोनीच्या बायोपिकने बदललं जीवन

Usman Tariq : पाकिस्तानचा गोलंदाज उस्मान तारिकने टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील यूएसए विरुद्ध खेळलेल्या सामन्यात 3 विकेट घेतल्या. मात्र उस्मानच्या बॉलिंग ऍक्शनवरून वाद निर्माण झालेला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 12, 2026, 04:16 PM IST
Usman Tariq : पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारिक त्याच्या गोलंदाजीच्या ऍक्शनमुळे सध्या चर्चेत आहे. टी20 वर्ल्ड कपमधील सामन्यात उस्मान तारिकने अमेरिकेच्या विरुद्ध 3 विकेट घेऊन पाकिस्तानच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर त्याच्या गोलंदाजीच्या ऍक्शनबाबत पुन्हा एकदा वाद निर्माण झालाय. 

धोनीच्या बायोपिकमुळे बदललं जीवन : 

पाकिस्तानचा गोलंदाज उस्मान तारिक हा मिडिल ईस्टमध्ये सेल्समनचं काम करत होता. मात्र माजी भारतीय कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीची बायोपिक MS धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी पाहून उस्मान तारिकने क्रिकेटकडे पुन्हा मोर्चा वळवला. उस्मान तारिकने त्याची सेल्समनची नोकरी सोडली आणि क्रिकेटमध्ये करिअर बनवण्याच्या दिशेने प्रवास सुरु केला. भारताचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी दक्षिण पूर्व रेल्वेमध्ये टीसीची नोकरी करत होता. 

उस्मान तारिकच्या हाताला दोन कोपरं : 

गोलंदाज उस्मान तारिकच्या एका हाताला दोन कोपरं आहेत. त्याने एका मुलाखती दरम्यान सांगितलं की, 'माझ्या एका हाताला दोन कोपरं आहेत. त्यामुळे माझा हात नैसर्गिकपणे तसा मोडतो. मी याची टेस्ट सुद्धा केली आहे आणि ते खूप स्पष्ट आहे. ही माझी बायोलॉजिकल अडचण आहे. जन्मजात माझ्या एका हाताला दोन कोपरं आहेत एकप्रकारे तशीच जशी मुथैया मुरलीधरन यांना होती. 1999 मध्ये ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञांच्या गटाकडून मुथय्या मुरलीधरनच्या अनेक चाचण्या झाल्या आणि अखेर त्याला बेकायदेशीर गोलंदाजीच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले होते.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड

 

अश्विनने उस्मान तारिकला केला सपोर्ट : 

भारताचा माजी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विनने उस्मान तारिकला सपोर्ट करून सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती की, 'जेव्हा फलंदाजाला एका बाजूने बॅटिंग केल्यावर अंपायर किंवा गोलंदाजाला सांगितल्या शिवाय स्विच-हिट किंवा रिव्हर्स करण्याची परवानगी दिली जाते, मग असे निर्बंध फक्त गोलंदाजांना का लावले जातात? खरं तर, गोलंदाजाला अंपायरला न सांगता हात बदलण्याची परवानगी नाही. त्यांनी आधी तो नियम बदलला पाहिजे'. 

उस्मान तारिकची कारकीर्द : 

उस्मान तारिक हा पाकिस्तानचा 28 वर्षीय गोलंदाज असून त्याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलंय. आतापर्यंत त्याने 4 सामने खेळले असून यात 11 विकेट्स घेतले आहेत. तर फलंदाजी करताना 87 धावा केल्या आहेत. 

