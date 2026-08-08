/24 तासाच्या आत ऋषभ पंतच्या मागण्या पूर्ण! उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल

Rishabh Pant : भारताचा स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंतने 8 ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना टॅग करून सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली. या पोस्टमध्ये ऋषभ पंतने लिहिले की उत्तराखंडला शिफ्ट व्हायचंय मात्र त्याला जमीन खरेदी करताना खूप अडचणी येतायंत. तेव्हा यासंबंधित प्रशासनाने त्यांना मदत करावी अशी मागणी ऋषभ पंतने केली होती. ऋषभ पंतच्या या पोस्टला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सकाळी लगेचच प्रतिक्रिया दिली आणि यासंबंधित पावलं उचलली आहेत.
ऋषभ पंतने एक्सवर मध्यरात्री पावणे एकच्या सुमारास दोन पोस्ट लिहिल्या. यातील पहिल्या पोस्टमध्ये ऋषभने म्हंटले की, 'नमस्कार सर तुम्ही कसे आहात. मी बऱ्याच काळापासून उत्तराखंडमध्ये राहत आहे. मी दिल्ली सोडून येथे स्थायिक होण्याचा आणि जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु राहण्यासाठी एखादी प्रशस्त आणि स्वच्छ जागा मला मिळत नाहीये. उत्तराखंडबद्दल मला मनापासून प्रेम वाटते. जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे, कारण त्यासंबंधीच्या अस्पष्टतेमुळे हा संपूर्ण अनुभव अत्यंत त्रासदायक आणि क्लेशकारक ठरला आहे'.
ऋषभ पंतने त्याच्या पुढील पोस्टमध्ये लिहिलं की त्याला आपल्या लोकांमध्ये परत यायचं आहे आणि राज्याच्या विकासात आपलं योगदान द्यायचं आहे. त्याने सांगितलं की तीन वर्षांपासून सतत प्रयत्न केले मात्र त्यांना यश येत नाहीये. ऋषभ पंतने स्पष्ट केलं की राज्याकडून तो जमीन मोफत किंवा बक्षिस म्हणून मागत नाहीये. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माझ्या राज्याचे प्रतिनिधित्व केल्याबद्दल भेटवस्तू मिळणे ही नक्कीच खूप छान गोष्ट असेल. पण तुमची परवानगी असल्यास त्याऐवजी मला सरकारकडून सरकारी दराने जमीन विकत घ्यायला अधिक आवडेल. त्यामुळे मला किमान आपल्या राज्यात माझे पहिले घर तरी बांधता येईल. खरे सांगायचे तर, ही प्रक्रिया नेमकी कशी करायची, याबद्दल मला कल्पना नाही.
प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।Pushkar Singh Dhami (pushkardhami) August 8, 2026
आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सकाळी ऋषभ पंतच्या पोस्टला उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले की, 'प्रिय ऋषभ पंत, तू उत्तराखंडचा अभिमान आहेस. तुझ्या उत्कृष्ट खेळ आणि यशाच्या जोरावर तू देशभर आणि जगभरात 'देवभूमी'चा गौरव वाढवला आहेस. तुझ्या मातृभूमीवरील प्रेम आणि इथल्या विकासात योगदान देण्यासाठी परतण्याची तुझी वृत्ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आपण उपस्थित केलेल्या विषयाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. ते लवकरच आपल्याशी संपर्क साधतील आणि नियमांनुसार सर्वतोपरी मदत सुनिश्चित करतील'.