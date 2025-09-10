35 लाखांची केळी, क्रिकेटमध्ये 'बनाना घोटाळा', हायकोर्टाने BCCI ला पाठवली नोटीस

BCCI : 12 कोटींचा फंड आणि 35 लाखांची केळी.... हा एकदा ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. परंतु यासंदर्भातील क्रिकेटचा एक नवा घोटाळा समोर आलेला आहे. अधिकाऱ्यांवर आरोप लावण्यात आला आहे की, केळ्यांच्या नावावर अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये लाटले. आता या संपूर्णबाबतीत बीसीसीआयने हायकोर्टाला एक नोटीस बजावली आहे. याबाबतीत हायकोर्टाने सुद्धा बीसीसीआयला नोटीस बजावली आहे.
संपूर्ण प्रकरण हे क्रिकेट असोसिएशन ऑफ उत्तराखंडशी जोडलेलं आहे. जिथे 12 कोटी रुपयांच्या सरकारी निधीचा गैरवापर झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये छापलेल्या झालेल्या रिपोर्टनुसार, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात एक ऑडिट रिपोर्ट दाखवला आहे, ज्यामध्ये ३५ लाख रुपये फक्त 'खेळाडूंसाठी केळी' आणण्यावर खर्च केल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
प्रश्न उपस्थित होतो की एवढी केली तर एका जंगलात सुद्धा संपली नसतील जेवढी अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार खेळाडूंनी खाल्ल्याचा दावा केला जातोय. न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी यांचं सिंगल बेंच यासंदर्भात सुनावणी करत आहेत.
देहरादूनचे रहिवासी संजय रावत आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, 2024-25 या आर्थिक वर्षात असोसिएशनने इव्हेंट मॅनेजमेंटवर 6.4 कोटी रुपये आणि स्पर्धा आणि चाचण्यांवर सुमारे 26.3 कोटी रुपये खर्च दाखवला आहे. गेल्या वर्षी हा खर्च 22.3 कोटी रुपये होता. जेवण आणि कार्यक्रमांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, तर खेळाडूंना आजपर्यंत वचन दिलेल्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
खेळाडूंना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले?
खेळाडूंनी तक्रार केली आहे की त्यांना स्पर्धा आणि प्रशिक्षण शिबिरांदरम्यान जेवण मिळाले नाही, आणि दैनिक भत्तेही कमी दिले गेले (उदा., 1500 रुपये ऐवजी 100 रुपये). काही खेळाडूंना स्विगीवरून जेवण मागवण्यास सांगितले गेले. तसेच, एका माजी अंडर-19 खेळाडूच्या वडिलांनी निवड प्रक्रियेसाठी 10 लाख रुपये मागितल्याचा आणि धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
CAU चे कोणते अधिकारी या प्रकरणात गुंतलेले आहेत?
2022 मध्ये CAU चे सचिव महिम वर्मा, मुख्य प्रशिक्षक मनीष झा, आणि प्रवक्ते संजय गुसैन यांच्यावर खेळाडूंना धमकावणे आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप झाले होते. त्यांच्यावर FIR दाखल झाली होती, आणि उत्तराखंड पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली होती.
