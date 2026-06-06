/वैभव सूर्यवंशीने मोडला गॉड ऑफ क्रिकेटचा रेकॉर्ड! भारतीय संघात निवड झालेला सर्वात लहान वर्षाचा खेळाडू

Vaibhav Sooryavashi : बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीने शनिवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा केली आहे. यात भारताच्या टी20 संघाचं नेतृत्व आता श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आलं असून पुढील टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी तो भारतीय संघाचा कर्णधार असेल. तर तिलक वर्मा याच्यावर उपकर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यात विशेष म्हणजे सिलेक्टर्सनी 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) निवड भारतीय संघात केली आहे. यासह वैभव हा भारतीय टी20 संघात निवड झालेला सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (विकेटकिपर), रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन.