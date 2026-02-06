वैभव सूर्यवंशी 14 वर्षांचा नाही? वयात फेरफार केल्याचा आरोप, टेस्टमधून सत्य समोर आलं

Vaibhav Sooryavanshi Age Controversy : भारताने सहाव्यांदा आयसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरलं आहे. मराठमोळा कर्णधार आयुष म्हात्रेच्या (Ayush Mhatre) नेतृत्वात भारताने इंग्लंड विरुद्ध फायनलमध्ये 100 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंड समोर तब्बल 412 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात इंग्लंडला अपयश आलं. फायनल सामन्यात भारताकडून स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) जबरदस्त कामगिरी करून शतक ठोकलं. त्याने इंग्लंड विरुद्ध 80 बॉलमध्ये तब्बल 175 धावांची कामगिरी केली, या दरम्यान त्याने 15 षटकार आणि 15 चौकार ठोकले. 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीची ही कामगिरी पाहून सर्वच थक्क झाले. मात्र वैभवच्या वयाबद्दल नेहमीच वाद निर्माण होत असतो. अनेकदा वैभव सूर्यवंशीच्या वयात फेरफार केल्याचे आरोप लावण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर त्याच्या वडिलांनी याबाबत खुलासा केला होता.
वैभव सूर्यवंशी हा यापूर्वी भारतीय संघाकडून आयसीसी अंडर 19 क्रिकेट आशिया कप सुद्धा खेळला आहे. यादरम्यान त्याने 44 च्या सरासरीने 176 धावा केल्या होत्या. मात्र वैभवची ही कामगिरी माजी पाकिस्तानी खेळाडू जुनैद हजम याला खटकली आणि त्यांनी वैभवच्या वयात फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की 13 वर्षांच्या मुलात एवढी पॉवर असू शकते का?
वैभवच्या वयात फेरफार केल्याच्या आरोपांवर त्याचे वडील संजीव सूर्यवंशी यांनी उत्तर दिले होते. त्यांनी म्हटले होते की, 'वैभव सूर्यवंशी 8 वर्षांचा असताना त्याची ऑफिशियल बोन टेस्ट झाली होती. त्यांनी सांगितले की ही टेस्ट बीसीसीआय द्वारे प्रमाणित होती. ही टेस्ट युवा खेळाडूंचा वयाची तपासणी करण्यासाठीच असते'. पुढे वैभवचे वडील म्हणाले होते की, 'वैभव हा खरंच 14 वर्षांचाच आहे. वैभवचा जन्म हा 27 मार्च 2011 रोजी झाला होता'. वैभव सूर्यवंशी हा बिहारचा राहणार असून वयाच्या 5 व्या वर्षीपासून तो क्रिकेट खेळतोय. वैभव सूर्यवंशीच्या करिअरमध्ये त्याच्या आई वडिलांचं खूप मोठं योगदान आहे.
हेही वाचा : 15 फोर, 15 सिक्स;सूर्यवंशीने फलंदाजीचं 'वैभव' दाखवलं, फायनलला द्विशतक हुकलं पण 'हा' विक्रम केला स्वत:च्या नावे!
वैभव सूर्यवंशीचा जन्म 2 मार्च 2011 रोजी झाला असून, तो 14 वर्षे आणि 316 दिवसांचा आहे. या वयात अंतिम सामन्यात शतक करणारा तो सर्वांत कमी वयाचा फलंदाज ठरला. याशिवाय, अंडर-19 वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात सर्वांत वेगवान शतक (55 चेंडू) करणारा खेळाडू म्हणून त्याने इतिहास रचला. भारतीय खेळाडूने वर्ल्ड कपमध्ये केलेलं हे सर्वांत जलद शतक आहे, ताईने राज बावाच्या 69 चेंडूंच्या विक्रमाला मागे टाकले.