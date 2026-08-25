/वैभव सूर्यवंशी गोलंदाजीतही मास्टर, एकाच ओव्हरमध्ये घेतल्या 2 विकेट, Video पाहून चाहते थक्क

Vaibhav Sooryavanshi Bowling : 15 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी हा त्याच्या जबरदस्त फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. आयपीएलनंतर त्याने भारताकडून आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केल्यावर सुद्धा आपल्या फटकेबाजीने क्रिकेट फॅन्सवर जादू केली. मात्र आता दुलीप ट्रॉफीमध्ये वैभव सूर्यवंशीने गोलंदाजीत सुद्धा हात आजमावला आहे. फक्त हातच आजमावला नाही तर त्याने एकाच ओव्हरमध्ये दोन विकेट सुद्धा भेटल्या. त्यामुळे आता क्रिकेट प्रेमी वैभवच्या फलंदाजीसह त्याच्या गोलंदाजीचे सुद्धा फॅन झाले आहेत.
बंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये ईस्ट झोन आणि नॉर्थ ईस्ट झोनमध्ये क्वाटर फायनल सामना खेळवला गेला. नेहमी आक्रमक फलंदाजीत करून गोलंदाजांना घाम फोडणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने 28 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलमध्ये लिंगदोहला बाद केलं तर पाचव्या बॉलवर फलंदाज लेमतूरला बाद केले. एकाच ओव्हरमध्ये दोन विकेट घेणाऱ्या वैभवचं रिऍक्शन सुद्धा पाहण्यासारखं होतं. वैभव सूर्यवंशी हा ईस्ट झोनसाठी उपकर्णधार म्हणून खेळत होता तेव्हा त्याने स्पिन गोलंदाजीची योजना आखली. यावेळी वैभवने 28 व्या ओव्हरच्या टाकलेल्या दुसऱ्या बॉलवर लिंगदोहने शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात तो सर्कलच्या मध्येच कॅच आउट झाला. तर पाचव्या बॉलवर लेमतूरचा कॅच विकेटकीपर ईशान किशनने घेतला.
फलंदाजीत वैभव सूर्यवंशी काही खास करू शकला नाही. त्याने सहा बॉलमध्ये फक्त आठ धावा घेतल्या आणि बाद झाला. आठ धावा सुद्धा त्याने दोन चौकार ठोकत बनवले. शाहबाज अहमदने 167 धावा केल्या.
Vaibhav Sooryavanshi provides Double DelightBCCI Domestic (BCCIdomestic) August 25, 2026
Picks up wickets in the over. 2 excellent catches as well.
North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.
Scorecard https://t.co/XJFhfvvTIU#DuleepTrophy pic.twitter.com/NnYbBPnrja
ईस्ट जोनने पहिले फलंदाजी करून पहिल्या इनिंगमध्ये 467 धावा केल्या. त्यानंतर पहिल्या इनिंगमध्ये 467 धावा केल्यानंतर, ईस्ट झोनने नॉर्थ ईस्ट झोनला अवघ्या 111 धावांत सर्वबाद केले. त्रिपुराचा मध्यमगती गोलंदाज अभिजीत सरकार याने 9.5 ओव्हरमध्ये 20 धावा देऊन पाच विकेट घेतले. तर शाहबाजने 20 धावा देऊन तीन विकेट घेतले. ज्यामुळे तुलनेने कमकुवत असलेल्या 'नॉर्थ ईस्ट झोन'ला 'फॉलो-ऑन' घेण्यास भाग पाडले गेले. हा अहवाल लिहिला जाईपर्यंत, 'नॉर्थ ईस्ट झोन'ने आपल्या दुसऱ्या डावात 128 धावांत 8 विकेट गमावले होते. हवामानाचा व्यत्यय आला नाही, तर आज नॉर्थ ईस्ट झोनचा पराभव निश्चित आहे.