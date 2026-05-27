  • /RR vs SRH : 29 चेंडूत 97 धावा...वैभव सूर्यवंशीने एक रेकॉर्ड मोडला, एक थोडक्यात हुकला; इतकी मोठी खेळी करुनही झाला निराश

RR vs SRH : 29 चेंडूत 97 धावा...वैभव सूर्यवंशीने एक रेकॉर्ड मोडला, एक थोडक्यात हुकला; इतकी मोठी खेळी करुनही झाला निराश

Vaibhav Suryavanshi Record : राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने फलंदाजीचे आव्हान स्वीकारत आरआरच्या सलामी जोडीने संघाला दमदार सुरुवात केली. वैभव सुर्यवंशीने 29 चेंडूमध्ये 97 धावा केल्या यासह त्याने दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलचा देखील रेकॅार्ड मोडला आहे. 

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 27, 2026, 08:26 PM IST|Updated: May 27, 2026, 09:16 PM IST
About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

