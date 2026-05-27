/RR vs SRH : 29 चेंडूत 97 धावा...वैभव सूर्यवंशीने एक रेकॉर्ड मोडला, एक थोडक्यात हुकला; इतकी मोठी खेळी करुनही झाला निराश

Vaibhav Suryavanshi Record : राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने फलंदाजीचे आव्हान स्वीकारत आरआरच्या सलामी जोडीने संघाला दमदार सुरुवात केली. वैभव सुर्यवंशीने 29 चेंडूमध्ये 97 धावा केल्या यासह त्याने दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलचा देखील रेकॅार्ड मोडला आहे.
Vaibhav Suryavanshi holds the record for hitting the most sixes : राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये एलिमिनेटर सामना खेळवला जात आहे, या सामन्यामध्ये एसआरएचच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने फलंदाजीचे आव्हान स्वीकारत आरआरच्या सलामी जोडीने संघाला दमदार सुरुवात केली. वैभव सुर्यवंशी याने पहिले फलंदाजी करत 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावले. तर यशस्वी जयस्वालने देखील वैभव सुर्यवंशीची चांगली साथ दिली. वैभव सुर्यवंशी याने 16 चेंडूंमध्ये 53 धावा केल्या. यासह त्याने आता सर्वाधिक षटकांचा विक्रम देखील मोडला आहे.
आजच्या सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशी याने 97 धावांची धुव्वादार खेळी खेळली, यामध्ये त्याने 12 षटकार मारले. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 28 चेंडूमध्ये 97 धावा केल्या होत्या यामध्ये त्याने 5 चौकार आणि 12 षटकार मारले. त्याचबरोबर त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 334.48 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. प्रफुल्ल हिंगे यांच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये तो झेलबाद झाला. वैभव सुर्यवंशी हा बाद झाल्यानंतर त्याला संपूर्ण मैदानाने टाळ्या वाजवून कौतुक केले फक्त राजस्थानच्या संघानेच नाही तर हैदराबादच्या संघाने देखील त्याच पाठ थोपटली.
We are out of words— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
वैभव सुर्यवंशी याने आजच्या सामन्यामध्ये दमदार सुरुवात केली आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 12 सिक्स मारले आणि यासह त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेल याचा रेकॅार्ड त्याने मोडला आहे. ख्रिस गेल याच्या नावावर एका सिझनमध्ये 59 षटकारांचा रेकॅार्ड होता तर आता वैभव सुर्यवंशीने हा रेकॅार्ड मोडला आहे आणि एलिमिनेटर सामन्यामध्ये त्याने 12 षटकारांसह एका सिझनमध्ये 61 सिक्स मारले आहेत. जर आजच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने विजय मिळवला तर त्याला या सिझनमध्ये हा रेकॅार्ड वाढवण्याची संधी असणार आहे.