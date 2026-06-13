/सूर्यवंशी कुटुंबातील आणखी एक स्टार! वैभवच्या भावाचे दमदार शतक, धाकट्या भावासाठी केली खास पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Brother Century : वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या खेळीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे, आयपीएलमध्ये त्याचबरोबर अंडर 19 मध्ये देखील त्याची प्रभावी कामगिरी राहिली आहे. त्याला आता आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या मालिकांमध्ये त्याला भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. भारतीय संघाच्या सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय मालिका सुरु आहे. वैभव सूर्यवंशी चर्चेत असताना आता त्याचा भावाने देखील कमाल क्रिकेट विश्वात करायला सुरुवात केली आहे. वैभव सूर्यवंशीचा लहान भाऊ आशीर्वाद हा सध्या चर्चेत आहे, समस्तीपूर येथे स्थानिक स्पर्धेमध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर आता चर्चेत आहे.
तेजपूर क्रिकेट अकादमीकडून वैभव सूर्यवंशीचा भाऊ क्रिकेट खेळत आहे, वैभवचा भाऊ आशीर्वाद सूर्यवंशी याने शतक पूर्ण केले आहे. आशीर्वाद सूर्यवंशी याने 87 चेंडूंमध्ये 103 धावा केल्या आहेत, त्याने त्याच्या खेळीमध्ये 20 चौकार आणि 1 षटकार मारला आहे. या स्पर्धेत त्याने 118.39 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे. वैभवने त्याच्या भावाने ठोकलेल्या शतकानंतर सोशल मिडियावर प्रेम व्यक्त केले आहे. त्याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
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लहान भावाने प्रभावी कामगिरी केल्यानंतर इंस्टाग्रामवर त्याने प्रेम व्यक्त केले आहे. या पोस्टमध्ये त्याने लिहीले आहे की, 'अभिनंदन आशीर्वाद'. वैभवने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्वांना चकित केले आहे आणि त्याचा धाकटा भाऊही त्याचेच अनुकरण करत असल्याचे दिसते. वैभवने त्याच्या लहान वयातच त्याने प्रसिद्धी मिळवली आहे, त्याचबरोबर आता आगामी मालिकांमध्ये भारताच्या संघात त्याला स्थान मिळाल्यानंतर आता तो वरिष्ठ संघात सामील झालेला सर्वात युवा खेळाडू ठरला आहे.
Vaibhav Sooryavanshi's brother is coming. pic.twitter.com/4DrjwLRehx— Johns. (@CricCrazyJohns) June 13, 2026
सध्या श्रीलंकेमध्ये सुरु असलेल्या ट्राय सिरीज भारतीय अ संघ खेळत आहे, यामध्ये पहिल्या सामन्याच वैभव स्वस्तात बाद झाला तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये त्याने 2 धावा केल्या होत्या पण त्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. आता ही मालिका झाल्यानंतर वैभव इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघासोबत प्रवास करणार आहे त्याला टीम इंडियात पदार्पण करण्याची संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.