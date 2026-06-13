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सूर्यवंशी कुटुंबातील आणखी एक स्टार! वैभवच्या भावाचे दमदार शतक, धाकट्या भावासाठी केली खास पोस्ट

Vaibhav Sooryavanshi Brother Century : वैभव सूर्यवंशी चर्चेत असताना आता त्याचा भावाने देखील कमाल क्रिकेट विश्वात करायला सुरुवात केली आहे. वैभव सूर्यवंशीचा लहान भाऊ आशीर्वाद हा सध्या चर्चेत आहे, आशीर्वाद सूर्यवंशी याने 87 चेंडूंमध्ये 103 धावा केल्या आहेत, त्याने त्याच्या खेळीमध्ये 20 चौकार आणि 1 षटकार मारला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 13, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:51 PM IST
सूर्यवंशी कुटुंबातील आणखी एक स्टार! वैभवच्या भावाचे दमदार शतक, धाकट्या भावासाठी केली खास पोस्ट

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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