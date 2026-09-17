/15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं कार कलेक्शन पाहून थक्क व्हाल, सर्वात महागडी कोणती?

Vaibhav Sooryavanshi Car Collection : भारताचा युवा स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी हा खूप कमी कालावधीतच अनेक क्रिकेट रसिकांच्या गळ्यातील टाइद बनला आहे. 15 वर्षांच्या वैभवने आधी आयपीएलमध्ये त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वांना आपल्या विस्फोटक फलंदाजीने इम्प्रेस केलं. एवढंच नाही वैभव सूर्यवंशीच्या ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये सुद्धा यामुळे मोठी वाढ झाली आहे. या सगळ्याचा परिणाम आता वैभव सूर्यवंशीच्या घरातील गॅरेजमध्ये सुद्धा दिसत असून त्याच्या गॅरेजमध्ये अनेक गाड्यांचा समावेश आहे. वैभव सूर्यवंशीच्या भावाने त्यांच्या घरातील गॅरेजमध्ये असलेल्या कार कलेक्शनचे फोटो शेअर केले.
वैभव सूर्यवंशी हा समस्तीपुर जिल्ह्यातील ताजपुर येथे राहणारा असून त्याचं सध्याचं वय हे केवळ 15 वर्ष आहे. मात्र या वयात त्याच्या मालकीची असलेली वाहने त्याच्या प्रगतीची कथा सांगतात. विश्वकर्मा पूजेनिमित्त वैभव सूर्यवंशीचा मोठा भाऊ उज्ज्वल याने गॅरेजमधील सर्व वाहने बाहेर काढली, ती स्वच्छ केली आणि त्यांची पूजा केली. यावेळी वैभवच्या मोठ्या भावाने त्या वाहनांचे फोटो काढले आणि ते इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केले.
वैभव सूर्यवंशीचा मोठा भाऊ उज्वल सूर्यवंशीने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये वैभवकडे एकूण 4 कार असल्याचे दिसत असून यात महिंद्रा XUV700, टाटा नेक्सन, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक आणि टोयोटाच्या फॉर्च्यूनरचा समावेश आहे. या चार गाड्यांपैकी टोयोटा फॉर्च्युनर ही सर्वात महागडी गाडी असून, तिची किंमत 35 लाख ते 50 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे.
काही महिन्यांपूर्वी वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंड विरुद्ध टी20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर तो सध्या दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या भारत - अफगाणिस्तान सीरिजचा सुद्धा भाग आहे. त्याला पहिल्या दोन टी20 सामन्यांत संधी मिळाली नाही, पण तिसऱ्या सामन्यात तो खेळण्याची शक्यता आहे. तसं झालं तर वैभव सूर्यवंशी गुरुवारी त्याचा भारतीय भूमीवरील पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळेल.