/टीम इंडियाच्या पराभवानंतर ढसाढसा रडला वैभव सूर्यवंशी, डगआउटमधला व्हिडीओ व्हायरल

IND VS ENG : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजमध्ये भारतीय संघाचा 4-0 ने पराभव झाला. इंग्लंडने सीरिजमध्ये मोठी आघाडी घेऊन भारताचा दारुण पराभव केला. शनिवारी 11 जुलै रोजी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने भारतावर 56 धावांनी विजय मिळवला. इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये टीम इंडियाकडून 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण झालं. त्याने भारताकडून सीरिजमधील तीन सामने खेळले. मात्र आयपीएलमध्ये दिसून आलेली आक्रमक फलंदाजी इंग्लंड सीरिजमध्ये पाहायला मिळाली नाही. वैभव सूर्यवंशीने 13, 14 आणि 15 अशा धावा त्याने केल्या. फलंदाजीत समाधानकारक धावा न मिळाल्यामुळे वैभवला पाचव्या सामन्यात प्लेईंग 11 मधून ड्रॉप करण्यात आलं आणि. टीम मॅनेजमेंटच्या या निर्णयामुळे त्यांच्यावर मोठी टीका सुद्धा झाली.
वैभव सूर्यवंशी संघातून ड्रॉप झाल्यावर नाराज दिसला. सामन्याच्या दरम्यान वैभव उतरलेल्या चेहऱ्याने बाउंड्रीवर बसलेला होता. मात्र फॅन्सचं मन तेव्हा हळहळलं जेव्हा पाचव्या सामन्यात पराभूत झाल्यावर वैभव ढसाढसा रडला. सामना झाल्यावर प्रत्येकजण व्यस्त होतं, अशातच त्याला पाहण्यासाठी कोण नव्हतं. सध्या वैभवचा हा भावुक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
Vaibhav Suryavanshi in tears after being droppedNibraz Ramzan (nibraz88cricket) July 11, 2026
India’s management is destroying a generational talent. This isn’t handling, it’s breaking his confidence. Protect the kid. ENGVIND pic.twitter.com/esHXyRxzeg
इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरीजमध्ये टीम इंडियाचं प्रदर्शन निराशाजनक राहिलं. पाच सामन्यांपैकी पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला. तर उर्वरित 4 सामन्यात भारताचा परफॉर्मन्स खराब राहिला. टीम इंडिया चारही सामन्यात फ्लॉप ठरली. पाचव्या सामन्यात तर इंग्लंडचे फलंदाज जोश बटलर आणि हॅरी ब्रुकने जबरदस्त कामगिरी करून संघाला 257 धावांपर्यंत पोहोचवलं आणि भारताला विजयासाठी 258 धावांचं आव्हान दिलं. इंग्लंडच्या बटलरने 64 बॉलमध्ये 12 चौकार आणि 8 सिक्स घेतले आणि 131 धावांची विस्फोटक खेळी केली.
इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा. भारतीय टीम को सीरीज में 4-0 से हार मिली. एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था. वहीं, अंतिम टी20 की बात करें तो मैच में इंग्लैंड के लिए जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक ने धूम मचा दी. इंग्लैंड के लिए बटलर ने 64 गेंद में 12 चौके और 8 छक्के के साथ 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली.