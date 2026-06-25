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वैभव सूर्यवंशीच्या डेब्यूची चाहूल; पदार्पणासाठी कुटुंब पोहोचलं आयर्लंडला ! व्हिडिओने वाढवली उत्सुकता

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ हा पहिल्यांदा सामना खेळणार आहे, त्याचबरोबर भारतीय संघात सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला देखील स्थान मिळाले आहे. आता या मालिकेआधी सर्वाचे लक्ष हे वैभव सूर्यवंशीवर असणार आहे. त्याला आता पदार्पण करण्याची संधी मिळणार हे जवळजवळ पक्के झाले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 25, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:37 PM IST
वैभव सूर्यवंशीच्या डेब्यूची चाहूल; पदार्पणासाठी कुटुंब पोहोचलं आयर्लंडला ! व्हिडिओने वाढवली उत्सुकता
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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