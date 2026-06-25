/वैभव सूर्यवंशीच्या डेब्यूची चाहूल; पदार्पणासाठी कुटुंब पोहोचलं आयर्लंडला ! व्हिडिओने वाढवली उत्सुकता

vaibhav sooryavanshi News : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये दोन सामन्यांची मालिकेचा पहिला सामना हा 26 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना स्टॉर्मोंट क्रिकेट मैदान, बेलफास्ट येथे खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ हा पहिल्यांदा सामना खेळणार आहे. तिलक वर्मा हा संघाचा उपकर्णधार असणार आहे, त्याचबरोबर भारतीय संघात सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला देखील स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी बीसीसीआयने काही विशेष केले आहे. वैभवचे वय 15 असल्यामुळे त्याच्या पालकांना देखील त्याच्यासोबत राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता या मालिकेआधी सर्वाचे लक्ष हे वैभव सूर्यवंशीवर असणार आहे. त्याला आता पदार्पण करण्याची संधी मिळणार हे जवळजवळ पक्के झाले आहे.
जेव्हापासून भारतीय संघामध्ये वैभव सूर्यवंशीला स्थान मिळाले आहे तेव्हापासून त्याची जगभरामध्ये चर्चा केली जात आहे. आता भारत विरुद्ध आयर्लंड मालिका सुरु होण्याआधी वैभव सूर्यवंशीचे आई-वडील त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आयर्लंडला आले, तेव्हा त्याच्या पदार्पणाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. सोशल मिडियावर काही व्हिडिओ आले आहेत यामध्ये वैभव सूर्यवंशीचे आई-वडील हे हॉटेलमध्ये प्रवेश करत असल्याचा एक व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओत वैभवचे वडील, संजीव सूर्यवंशी, त्यांच्या पत्नी आरतीसोबत हॉटेलमध्ये प्रवेश करताना दिसले. आता वैभवचे या मालिकेमध्ये पदार्पण पक्के आहे असे दावे केले जात आहेत.
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भारतीय जर्सी मिळाल्यानंतर, वैभवने बीसीसीआयच्या एका व्हिडिओमध्ये हे स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखे असल्याचे म्हटले. बीसीसीआयने त्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर केला होता. त्याने या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की, मी हे शब्दांत मांडू शकत नाही. लहानपणापासूनच बॅट हातात घेऊन सरावाच्या मैदानावर जाण्याची माझी जी इच्छा होती, ती आता पूर्ण झाली आहे आणि या प्रवासातील सर्वात मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. ही भावना मी खरोखरच शब्दात व्यक्त करू शकत नाही असे त्याने सांगितले. क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्या पदार्पणाची उत्सुकता लागली आहे.
वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आयपीएलमध्ये दमदार कामगिरी केली. आयपीएल 2026 चा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला त्याने अनेक रेकॅार्ड देखील या सिझनमध्ये मोडले आहेत.
Vaibhav Sooryavanshi parents reached Belfast— Raja (@_raja_kumar) June 25, 2026
- Vaibhav Sooryavanshi parents will be living in team India hotel
- BCCI has arranged parent stay in Indian team hotelpic.twitter.com/6As15tNyFa