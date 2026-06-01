"वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण आता दूर नाही..." BCCI ने दिले टीम इंडियात निवडीचे संकेत?

आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना हा 31 मे रोजी खेळवण्यात आला, यामध्ये आरसीबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॅाफी नावावर केली. आयपीएल 2026 ब्लॅाकब्लस्टर सिझन संपल्यानंतर आता भारतीय खेळाडू हे आंतरराष्ट्रीय ड्युटीवर व्यस्त असणार आहेत. त्यामुळे आता आगामी मालिकांची बीसीसआयने आयपीएल 2026 चा सिझन सुरु असतानाच घोषणा केली होती. आता भारतीय संघ हा अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळणार आहे, त्याचबरोबर भारतीय संघ देखील श्रीलंका दौऱ्यावर टीम इंडिया जाणार आहे. भारतीय अ संघात वैभव सूर्यवंशीला स्थान मिळाले आहे, आता बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी वैभव सूर्यवंशीबद्दल वक्तव्य केले आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सुर्यवंशीची अविश्वसनीय कामगिरी केली, त्याने ऑरेंज कॅप देखील या सिझनमध्ये त्याने जिंकली. त्याने या सिझनमध्ये अनेक हंगामामधील पुरस्कार देखील त्याला मिळाले. त्याने या हंगामामध्ये 700 धावांचा आकडा देखील पार केला. आता वैभव लवकरच भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये पाहायला मिळणार आहे. आतापर्यंत, बीसीसीआयने वैभव सूर्यवंशीच्या भविष्याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. आता, बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी वैभवबाबत एक विशेष घोषणा केली आहे.
आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना पाहण्यासाठी बीसीसीआयचे अनेक अधिकारी अहमदाबादला आले होते. सामना झाल्यानंतर सचिव देवजीत सैकिया यांना पत्रकारांनी वैभव सुर्यवंशीबद्दल प्रश्न विचारले, यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वैभव सुर्यवंशीबद्दल बोलताना बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया म्हणाले की, "वैभव सूर्यवंशी एक उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून उदयास येत आहे आणि त्याचे भविष्य उज्ज्वल आहे असे त्यांनी सांगितले. पुढे ते असेही म्हणाले की, त्याला क्रिकेटच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी बीसीसीआय शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल."
रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल 2026 ट्रॅाफी नावावर केली, यावर बोलताना देवजीत सैकिया म्हणाले की, आयपीएल 2026 हा एक यशस्वी हंगाम संपला आहे, मागील दोन महिन्याचा प्रवास आता येथे थांबला आहे. मला आशा आहे की या यशस्वी हंगामाचा आनंद प्रवाशांनी लुटला आहे, सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकल्याबद्दल आरसीबीचे अभिनंदन."
“Vaibhav Sooryavanshi is a wonderful player coming up, and he has a bright future. BCCI will do everything to get him to the highest level of cricket..”— Cricketopia (@CricketopiaCom) June 1, 2026
