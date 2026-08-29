वैभव सूर्यवंशीने इशान किशनचा मास्टरप्लॅन केला उघड, दुलीप ट्रॉफीमध्ये खळबळ! म्हणाला – 'इशान भैय्याला…'

दुलीप ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरु आहेत, इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली पूर्व विभागाने कमालीची कामगिरी करत आहेत. पूर्व विभागाने ईशान्य विभागाला एकाच डावामध्ये 210 धावांनी पराभूत केले आणि सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये संघाचा उपकर्णधार वैभव सूर्यवंशी हा फार काही करु शकला नाही. या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या फिरकी गोलंदाजीने दोन महत्त्वपूर्ण बळी घेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. जेव्हा वैभव सूर्यवंशी दुलीप ट्रॉफीमध्ये फलंदाजीत अपयशी ठरला, तेव्हा त्याच्यासोबत अनेक क्रिकेट चाहतेही निराश झाले होते. आता आगामी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
सामन्यानंतर, या युवा खेळाडूने आपल्या भेदक गोलंदाजीमागील रहस्य आणि विरोधी फलंदाजांना जाळ्यात अडकवण्याची आपली मास्टर प्लॅन उघड केली. वैभव सूर्यवंशी चाहत्यांमध्ये त्याच्या स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. मात्र, या युवा खेळाडूने आपल्या गोलंदाजीतील प्रभावी कामगिरीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. नॉर्थईस्ट झोनविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान, जेव्हा ईस्ट झोनचे गोलंदाजांना जेव्हा विकेट मिळत नव्हते. जेव्हा संघाचा कर्णधार इशान किशनने चेंडू वैभव सूर्यवंशीच्या हाती सोपवण्यात आला. या सामन्यामध्ये वैभवने 3 ओव्हर टाकले आणि 11 धावा देत दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. त्यामुळे संघाला या 2 विकेट्स मिळवून दिले.
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बीसीसीआय डोमेस्टिकच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट करण्यात आली आहे, यामध्ये वैभवने त्याच्या गोलंदाजीबद्दल सांगितले. वैभवने त्याच्या प्रभावी गोलंदाजीबद्दल बोलताना म्हणाला की, फलंदाजाला गोलंदाजी आणि गोलंदाजाला फलंदाजी करायला नेहमीच आवडते. विरोधी संघाच्या विकेट्स पडत नव्हत्या आणि त्यामुळे मला कर्णधाराने 2-3 ओव्हर टाकण्यासाठी दिले. ईशान भैय्याला वाटले की मला चेंडू देणे जोखमीचे आहे, पण मी विकेट घेणारा गोलंदाज आहे हे त्यांना माहीत नव्हते. मला माहित होतं की जरी मी पाच बळी घेतले तरी मला फक्त तीन षटकं गोलंदाजी करायला मिळतील. त्यामुळे मी माझ्या लाईन आणि लेंथवर लक्ष केंद्रित केलं असे वैभवने व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे.
वैभवने दुलीप ट्रॅाफीमधील त्याच्या कामगिरीबद्दल सांगताना म्हणाला की, मी फलंदाजीमध्ये अपयशी ठरलो, ने सहा चेंडूंमध्ये फक्त आठ धावा केल्या. पण त्याने आपल्या गोलंदाजीने त्याची भरपाई केली. त्यामुळे संघाच्या गोलंदाजीत योगदान देताना मला खूप आनंद झाला. वैभव आता सध्या देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यामध्ये व्यस्त आहे, आशिया गेम्समध्ये तो पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळताना दिसेल.