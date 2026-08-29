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वैभव सूर्यवंशीने इशान किशनचा मास्टरप्लॅन केला उघड, दुलीप ट्रॉफीमध्ये खळबळ! म्हणाला – 'इशान भैय्याला…'

वैभव सूर्यवंशी दुलीप ट्रॉफीमध्ये फलंदाजीत अपयशी ठरला, तेव्हा त्याच्यासोबत अनेक क्रिकेट चाहतेही निराश झाले होते. पण त्याने गोलंदाजीने चमत्कार केला, या गोलंदाजीमागचा वैभवने मास्टरलॅन उघड केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 29, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:02 PM IST
वैभव सूर्यवंशीने इशान किशनचा मास्टरप्लॅन केला उघड, दुलीप ट्रॉफीमध्ये खळबळ! म्हणाला – 'इशान भैय्याला…'
Image Credit: वैभवने केला मोठा खुलासा, म्हणाला – &#039;इशान भैय्याला…&#039; (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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