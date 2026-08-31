/7 षटकार 7 चौकार... पण 8 धावांनी घात केला, वैभव सूर्यवंशीसोबत सेमीफायनलमध्ये नेमकं घडल काय?

Vaibhav Sooryavanshi - Duleep Trophy semi-final : भारताचा युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी सध्या दुलीप ट्रॅाफी सेमीफायनलचा सामना खेळत आहे. दुलीप ट्रॅाफीमध्ये लीग सामन्यात वैभव सूर्यवंशीची अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी पाहायला मिळाली नाही. दुलीप ट्रॅाफीमध्ये वैभव सूर्यवंशीने ईस्ट झोन संघाकडून मैदानावर कहर केला आणि त्याने सेंट्रल झोन संघाच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. ईस्ट झोन विरुद्ध सेंट्रल झोन यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे या सेमीफायनलच्या पहिल्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशी चाहत्यांना जुनी शैली पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये त्याने चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडला, या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीचे शतक 8 धावांनी हुकले.
ईस्ट झोन विरुद्ध सेंट्रल झोन सामन्यामध्ये ईस्ट झोनचा उपकर्णधार वैभव सूर्यवंशी दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजीला आला नाही त्याने मैदानावर कहर केला. वैभव सूर्यवंशीने आजच्या सामन्यामध्ये ईस्ट झोन संघासाठी 81 चेंडूमध्ये 92 धावा केल्या. यामध्ये च्याने सात चौकार आणि सात षटकार मारले. या सामन्यामध्ये वैभवने अवघ्या 42 चेंडूमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले आणि 57 वर्ष जुना रेकॅार्ड त्याने लक्ष्मण सिंग यांचा मोडला. वैभव सूर्यवंशीने 15 वर्ष 157 दिवसांमध्ये अर्धशतक झळकावणारा दुलीप ट्र्रॅाफीमध्ये सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे. भारतामधील दुलीप ट्रॅाफी ही महत्त्वाची स्पर्धा आहे.
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हर्ष दुबेविरुद्ध षटकार मारण्याच्या प्रयत्नात तो धावगतीच्या भरात बाद झाला. या डावात वैभवने सात चौकार आणि तितकेच उत्तुंग षटकार ठोकले. जोपर्यंत वैभव मैदानावर होता, तोपर्यंत सेंट्रल झोनचे सर्व गोलंदाज दबावाखाली दिसत होते. सूर्यवंशी 40 धावांवर असताना सारांश जैनने त्याच्याकडून चूक घडवून आणली असली तरी, यश राठोडने एक सोपा झेल सोडून त्याला जीवदान दिले. सूर्यवंशीने याचा फायदा उचलत आणखी 52 धावा जोडल्या.
HEART BREAK FOR VAIBHAV SOORYAVANSHI— Johns. (@CricCrazyJohns) August 31, 2026
- He scored 92 runs from just 81 balls including 7 fours & 7 sixes in the Duleep Trophy Semi-Final.
He missed for hundred by just 8 runs. pic.twitter.com/QumaotF56E
सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीसोबत देशांतर्गत क्रिकेटमधील अनुभवी अभिमन्यू ईश्वरन सामील झाला. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी 58 धावांवर नाबाद असलेला ईश्वरन, वैभवसोबत खेळला. त्याने सातत्याने स्ट्राईक रोटेट करत सूर्यवंशीला बहुतेक वेळ स्ट्राईकवर ठेवले. यामुळे या दोन खेळाडूंमध्ये 161 धावांची उल्लेखनीय भागीदारी झाली, ज्यामुळे पूर्व विभागाचा संघ या सामन्यात आघाडीवर आला आहे.