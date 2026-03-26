वैभव सूर्यवंशीमुळे 'या' खेळाडूचं IPL करिअर झालं बर्बाद, पुन्हा संधीच मिळाली नाही

IPL 2026 : आयपीएलचा 19 वा सीजन सुरु होण्यासाठी आता अवघा एक दिवस शिल्लक राहिला आहे. आयपीएलचा (IPL 2026) नवा सीजन सुरु होताच पुन्हा नवीन रेकॉर्ड बनणं आणि मोडणं सुरु होईल. या सगळ्यात यंदा पुन्हा एकदा राजस्थान रॉयल्सकडून (Rajasthan Royals) खेळणारा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर सर्वांचं लक्ष असेल. आयपीएल 2025 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) पदार्पण केलं आणि जबरदस्त खेळी केली. त्याने 35 बॉलमध्ये शतक सुद्धा ठोकले. या अफलातून कामगिरीमुळे वैभवने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं खरं पण त्यासोबतच एका खेळाडूंचं करिअर बर्बाद सुद्धा झालं.
वैभव सूर्यवंशीप्रमाणे करीम जनतने सुद्धा मागच्या सीजनमध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं होतं. करीम जनतच्या पदार्पणातील सामन्यातच त्याचा वैभव सूर्यवंशी सोबत आमना सामना झाला. अफगाणिस्तानचा गोलंदाज करीम जनतने आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामन्यात पदार्पण केलं होतं. गुजरात टायटन्सकडून करीम जनतला पदार्पणाची संधी मिळाली, मात्र या सामन्यात 35 बॉलमध्ये वैभव सूर्यवंशीने शतक ठोकलं. वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात गुजराती टायटन्सच्या जवळपास सर्वच गोलंदाजांना धुतलं, मात्र करीम जनतच्या गोलंदाजीवर वैभवने केलेली कामगिरी पाहून सर्वच थक्क झाले होते.
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2025 च्या राजस्थान विरुद्ध गुजरातच्या सामन्यात करीम जनतच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये 30 धावा ठोकल्या. एवढा मार खाल्ल्यानंतर करीम जनत हा आयपीएलच्या इतिहातील एका ओव्हरमध्ये सर्वाधिक धावा देणारा गोलंदाज ठरला. वैभव सूर्यवंशीने करीम जनतच्या एका ओव्हरमध्ये 30 धावा काढल्यावर त्या गोलंदाजाला पुन्हा त्या सामन्यात गोलंदाजीची संधीच मिळाली नाही. त्यानंतर त्याचं आयपीएलमध्ये खेळणं सुद्धा कठीण झालं. म्हणजे जवळपास त्याचं आयपीएल करिअर संपुष्टात आलं.
करीम जनत हा अफगाणिस्तानचा बॅटिंग ऑलराऊंडर असून त्याने अफगाणिस्तानसाठी आतापर्यंत 2 टेस्ट, 3 वनडे आणि 75 टी 20 सामने खेळले होते. आयपीएलमध्ये त्याने फक्त १ सामना खेळला. करीम जनत हा अफगाणिस्तानचा माजी कर्णधार असगर अफगानचा भाऊ आहे.