/Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय संघात एंट्री, टीम इंडियासाठी करणार पदार्पण! बीसीसीआयकडून संघाची घोषणा

Team India squad : बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या सोशल मिडियावर संघाची घोषणा आयपीएल 2026 दरम्यान केली आहे, यामध्ये आता वैभव सूर्यवंशीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, भारतीय संघामध्ये सर्वात युवा खेळाडूला टीम ए मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे.
Vaibhav Suryavanshi selected in Indian team : भारताच्या संघ आगामी मालिका श्रीलंकेमध्ये खेळणार आहे, श्रीलंकेमध्ये ट्रायसिरीजचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये भारतीय संघामध्ये सर्वात युवा खेळाडूला टीम ए मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. आज बीसीसीआयने भारतीय संघाच्या सोशल मिडिया अकाउंटवर संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये टीम इंडियाचे कर्णधारपद हे तिलक वर्मा सांभाळताना दिसणार आहे. तर प्रियांश आर्याला देखील भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. त्याचबरोबर आयपीएल 2026 मध्ये आणि अंडर 19 संघामध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर आता निवडकर्त्यांनी वैभव सूर्यवंशीला देखील भारतीय संघामध्ये जागा मिळाली आहे. श्रीलंका दौऱ्यावर भारतीय संघात कोणत्या खेळाडूंना स्थान मिळाले यासंदर्भात वाचा.
भारतीय अ संघामध्ये अनेक युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे, यामध्ये राजस्थान रॅायल्सचा कर्णधार रियान पराग याला देखील संघामध्ये उपकर्णधाराचे पद मिळाले आहे. त्याचबरोबर आयुष बडोनी आणि निशांत संधू यांना देखील भारतीय संघामध्ये जागा मिळाली आहे. एसआरएचचा फिरकी गोलंदाज हर्ष दुबे याला देखील भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. आगामी 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या दृष्टीने ही मालिका खेळाडूंसाठी महत्वाची असणार आहे. पंजाब किंग्जसाठी मागील काही सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करणारा सूर्यांश शेंडगे याला देखील संघात जागा मिळाली आहे.
विकेटकिपरमध्ये पंजाबच्या प्रभसिमरण सिंह याला तिकीट मिळाले आहे, तर कुमार कुशाग्र याला देखील संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळू शकते. विप्रज निगम, यश ठाकूर यांना देखील संघात जागा मिळाली आहे. सीएसकेचा अंशुल कबोज आणि युधवीर सिंह त्याचबरोबर अर्शद खान यांना संघामध्ये जागा मिळाली आहे.
तिलक वर्मा (कर्णधार), रियान पराग (उपकर्णधार), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत संधू, हर्ष दुबे, सुर्यांश शेंडगे, प्रभसिमरण सिंह (विकेटकिपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकिपर), विप्रज निगम, यश ठाकूर, अंशुल कबोज, युधवीर सिंह त्याचबरोबर अर्शद खान
News— BCCI (@BCCI) May 14, 2026
India A squad for ODI tri-series in Sri Lanka announced.
The upcoming tri-series is scheduled to be held in June, 2026.
