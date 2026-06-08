Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /वैभव त्यांच्या पायाच्या धुळीइतकाही नाही, जगभर कौतुक होताना वडीलच लेकाबद्दल असं का म्हणाले?

'वैभव त्यांच्या पायाच्या धुळीइतकाही नाही,' जगभर कौतुक होताना वडीलच लेकाबद्दल असं का म्हणाले?

Vaibhav Sooryavanshi Latest News: वैभव सूर्यवंशीची भारतीय संघात निवड झाली असून तो टीम इंडियात निवड होणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्याच्या वडिलांनी विशेष मुलाखत दिलीये. ते काय म्हणालेत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 08, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:03 PM IST
'वैभव त्यांच्या पायाच्या धुळीइतकाही नाही,' जगभर कौतुक होताना वडीलच लेकाबद्दल असं का म्हणाले?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
जीम ट्रेनरने उद्योजकाच्या मुलाला प्रेमात पाडलं, लग्न करुन इस्लाममध्ये धर्मांतर
uttar pradesh14 min ago
2
Mumbai15 min ago
3
Oman23 min ago
4
FIFA World Cup 202624 min ago
5
Ind vs Afg40 min ago