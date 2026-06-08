'वैभव त्यांच्या पायाच्या धुळीइतकाही नाही,' जगभर कौतुक होताना वडीलच लेकाबद्दल असं का म्हणाले?

Vaibhav Sooryavanshi Latest News: भारतीय क्रिकेट संघात वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीची निवड झाल्यापासून तो जगभरामध्ये चर्चेत आहे. आयपीएल 2026 चं पर्व गाजवणाऱ्या या प्रतिभावान खेळाडूने बिहारमधील समस्तीपूरपासून सुरुवात करुन आज थेट अंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे. सध्या भारत अ संघाकडून खेळण्यासाठी श्रीलंकेत असलेल्या वैभवची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या निवड समितीने आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका तसेच आशियाई खेळांसाठीच्या भारतीय संघात निवड केली आहे. आयपीएल संपल्यापासून वैभवची भेट घेण्यासाठी बिहारमधील समस्तीपूर येथील त्याच्या घरी मोठी वर्दळ सुरू आहे. वैभवचे वडील, संजीव सूर्यवंशी यांनी एका विशेष मुलाखतीमध्ये क्रिकेटमधील दोन महान खेळाडूंशी होणाऱ्या तुलनेसंदर्भात आपलं परखड मतं व्यक्त केलं आहे.
तुम्हाला स्वत:ला क्रिकेटची आवड होती आणि तुम्हाला राष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याची इच्छा होती. आता तुमच्या मुलाने वयाच्या 15 व्या वर्षी टीम इंडियात प्रवेश करुन सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडलाय. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, असा प्रश्न संजीव यांना 'एनडीटीव्ही'च्या मुलाखतीमध्ये विचारलं. या प्रश्नावर संजीव यांनी, "आमच्या कुटुंबासाठी हा फार मोठा क्षण आहे. आमचं एक खूप मोठं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. निवड झाल्यानंतर मी अजून वैभवशी बोललेलो नाही. तो सध्या श्रीलंकेत सराव करत आहे. मी लवकरच त्याच्याशी बोलेन. काल रात्री त्याने मला सांगितले की संघाची निवड आज दुपारी 1 वाजता जाहीर होईल. माझ्या हृदयाची धडधड वाढली होती. मी त्याला काळजी करू नकोस असं सांगितलं - तो चांगला खेळला आहे, आणि सर्व काही ठीक होईल," असं म्हटल्याची माहिती दिली.
लोक वैभवची तुलना सचिन आणि सर डॉन ब्रॅडमन यांच्याशी करत आहेत, याबद्दल काय वाटतं असं विचारलं असता संजीव यांनी, सचिन तेंडुलकर किंवा सर डॉन ब्रॅडमन यांच्याशी त्याची तुलना करणे योग्य नाही असं म्हटलं. एवढ्यावरच न थांबता यामागील कारणही त्यांनी सांगितलं. "हे बघा, वैभवची तुलना सचिन किंवा ब्रॅडमनशी करणे योग्य नाही. या खेळाडूंनी दीर्घ काळ खूप उच्च स्तरावरील क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. सध्या, वैभव त्यांच्या पायाच्या धुळीच्या बरोबरीचाही नाही. अशी तुलना केली जाऊ नये, असं माझं वैयक्तिक मत आहे," असं उत्तर वैभवच्या वडिलांनी दिलं.
वैभव ब्रायन लाराच्या क्लिप्स पाहायचा असा संदर्भ तुम्ही अनेकदा दिलाय. आता तो कोणत्या क्रिकेटर्सला फॉलो करतो? असा सवालही वैभवच्या वडिलांना विचारण्यात आला. यावर, "ब्रायन लारा डावखुरा फलंदाज आहे आणि वैभवसुद्धा. मला स्वत:ला लाराची फलंदाजी खूप आवडते, त्यामुळे मी त्याला लाराचे व्हिडिओ दाखवायचो. त्याने लारा, युवराज आणि इतर अनेक क्रिकेटपटूंचे व्हिडिओसुद्धा पाहिले आहेत. पण त्याचा खेळ वेगळा आहे - तो त्याच्या स्वतःच्या शैलीत क्रिकेट खेळतो," असं म्हणत संजीव यांनी मुलाचा वेगळेपणा अधोरेखित केला.
वैभवने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. पण त्याला क्रिकेटच्या खेळाकडून नेमके काय हवे आहे? त्याला कोणता फॉरमॅट जास्त आवडतो? या प्रश्नांनाही संजीव यांनी उत्तरं दिली. "तिन्ही फॉरमॅटमध्ये त्याला खेळायचे आहे. तुम्ही त्याला आयपीएलमध्ये आक्रमकपणे खेळताना पाहिले आहे, पण त्याने 50 षटकांच्या सामन्यात 332 धावासुद्धा केल्या आहेत. त्याला लाल चेंडूचे क्रिकेटही तितकेच आवडते," असं म्हणत संजीव यांनी भविष्यात लेकाला एकदिवसीय क्रिकेट आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये पाहायला आवडेल असं सूचक विधान केलं आहे.
वैभवने आयपीएलमधील सर्वात कमी वयात ऑरेंज कॅप मिळवणारा खेळाडू ठरला आहे. नुकत्याच झालेल्या आयपीएलच्या पर्वामध्ये त्याने तुफान फटकेबाजी केली. 16 सामन्यांमध्ये 237 च्या स्ट्राइक रेटने वैभवने तब्बल 776 धावा केल्या. तो या पर्वात सर्वाधिक धावा करुन ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरला. वैभवने अनेक विक्रम मोडीत काढताना ख्रिस गेलचा एकाच पर्वात सर्वाधिक षटकार लगावण्याचा विक्रमही मोडला असून त्याने या पर्वात एकूण 72 षटकार लगावले आहेत.