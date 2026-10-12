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IND vs WI चौथ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का? कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11

चौथा सामना हा निर्णायक भारतीय संघासाठी ठरणार आहे, कारण या सामन्यामध्ये भारताचा विजय होईल किंवा मालिकेमध्ये बरोबरी होऊ शकते, त्यामुळे भारताचा संघ हा मैदानामध्ये त्यांचा सर्वात्तम संघ उतरवण्याचा प्रयत्न करेल. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 12, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 09:11 PM IST
IND vs WI चौथ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का? कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11
Image Credit: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज चौथ्या सामन्यातील टीम इंडियाची प्लेइंग 11 (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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