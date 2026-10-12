/IND vs WI चौथ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का? कशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग 11

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये चौथा सामना हा 12 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. भारताच्या संघाने या मालिकेमध्ये तिसऱ्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाने मालिकेमध्ये 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या संघाला मालिका जिंकण्यासाठी आणखी एक विजयाची गरज आहे त्यासाठी चौथ्या सामन्यामध्ये टीम इंडिया प्लेइंग 11 मध्ये बदल करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौथा सामना हा निर्णायक भारतीय संघासाठी ठरणार आहे, कारण या सामन्यामध्ये भारताचा विजय होईल किंवा मालिकेमध्ये बरोबरी होऊ शकते, त्यामुळे भारताचा संघ हा मैदानामध्ये त्यांचा सर्वात्तम संघ उतरवण्याचा प्रयत्न करेल.
मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये शिवम दुबेला बेंचवर बसवण्यात आले, त्याच्या जागेवर तिसऱ्या सामन्यामध्ये नितीश कुमार रेड्डीला संघामध्ये स्थान देण्यात आली होती. सलामीवीर अभिषेक शर्माने आतापर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर त्याला चौथ्या टी20 सामन्यासाठी विश्रांती देऊ शकतात. त्याच्या जागी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली जाऊ शकते. पहिल्या तीन टी20 सामन्यांमध्ये सूर्यवंशीला बेंचवर बसवण्यात आले होते. आता, उर्वरित दोन टी20 सामन्यांमध्ये वैभवला संधी मिळू शकते. यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसन त्याचा जोडीदार असेल हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
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इशान किशनने मागील काही महिन्यांमध्ये भारतीय संघासाठी कमालीची कामगिरी त्यामुळे त्याचे तिसरे स्थान जवळजवळ पक्के केले आहे. तर भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरचे चौथ्या क्रमांकावरील स्थान तर ठरलेलेच दिसते. अय्यरही उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. उपकर्णधार तिलक वर्मा पाचव्या क्रमांकावर खेळण्याची शक्यता आहे. तिलकही चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत आहे. वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डीलाही दुसऱ्या सामन्यात संधी दिली जाऊ शकते.
मागील सामन्यामध्ये प्रिन्स यादवला संघात स्थान मिळाले होते, त्याने संघासाठी गोलंदाजीमध्ये तर महत्त्वाचे योगदान दिले. त्याने शेवटच्या काही ओव्हरमध्ये महत्त्वाचे काही मोठे शॅाट मारले होते त्याचा फायदा संघाला झाला आणि टीम इंडियाने 14 धावांनी विजय मिळवला.
भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मयंक यादव, प्रिन्स यादव.