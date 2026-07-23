/वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये पहिला मालिकेचा टी20 सामना खेळवला जात आहे, 23 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळला जात आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीला सलामीवीर म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. वैभव सूर्यवंशीने भारताला वेगवान सुरुवात करून दिली, पण अभिषेक शर्मा केवळ एक धाव काढून बाद झाला. झिम्बाब्वेने भारतासमोर 126 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या मालिकेमध्ये टीम इंडियाच्या संघाने पहिला विकेट लवकर गमावला त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी याने संघासाठी अर्धशतक झळकावले आहे. या सामन्यातील कामगिरीचा अहवाल सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात वैभवने टीम इंडियासाठी 18 चेंडूमध्ये 50 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 4 चौकार आणि 4 षटकार मारले. या सामन्यामध्ये त्याने टीम इंडियासाठी चांगली सुरुवात करुन दिली, त्याचे अर्धशतक झाल्यानंतर तो बाद झाला. अभिषेक शर्मा आजच्या सामन्यामध्ये फार काही मोठी खेळी खेळू शकला नाही. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये संघासाठी 1 धाव केली आणि 8 चेंडू खेळून बाद झाला.
Maiden international fifty— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest batter ever to score a T20I half-century
Follow the match https://t.co/NKa0znQQ3H#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/aUWiBE9FLz
वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर नवा रेकॅार्ड
वैभव सूर्यवंशी हा 15 वर्षे आणि 118 दिवसांचा असताना टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू आहे. त्याने 23 जुलै, 2026 रोजी हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध हा पराक्रम केला. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर जिब्राल्टरचा लुईस ब्रूस आहे, ज्याने 2021 मध्ये अल्बर्टा येथे माल्टाविरुद्ध वयाच्या 16 वर्षे आणि 56 दिवसांनी हा पराक्रम केला. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर इंडोनेशियाचा केविन चड्ढा आहे, ज्याने 2026 मध्ये बाली येथे स्वीडनविरुद्ध वयाच्या 16 वर्षे आणि 76 दिवसांनी अर्धशतक झळकावले.
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या यादीत चौथ्या क्रमांकावर सिएरा लिओनचा एलुसिन तुरे आहे, ज्याने 2026 मध्ये बेनोनी येथे घानाविरुद्ध वयाच्या 16 वर्षे आणि 89 दिवसांनी अर्धशतक झळकावले. या यादीत पाचव्या क्रमांकावर भूतानी क्रिकेटपटू तेन्झिन राबगी आहे, ज्याने 2023 मध्ये क्वालालंपूर येथे चीनविरुद्ध वयाच्या 16 वर्षे आणि 118 दिवसांनी अर्धशतक झळकावले.