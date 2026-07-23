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वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये हा सामना सुरु आहे, यामध्ये भारताच्या संघाने चांगली सुरुवात करुन दिली. भारताचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय करिअरचे पहिले अर्धशतक झळकावले आणि ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:35 PM IST
वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण खेळाडू
Image Credit: वैभव सूर्यवंशीचे पहिले अर्धशतक (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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