Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीने केलं राजस्थान रॉयल्सचं नुकसान, ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये नक्की काय घडलं?

Vaibhav Sooryavanshi in Rajasthan Royals Training Camp: आयपीएल 2026 च्या तयारीदरम्यान राजस्थान रॉयल्सच्या ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये एक अनोखी घटना घडली आहे. युवा आणि आक्रमक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने असं काही केलं की चांगलंच नुकसान झालं.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 20, 2026, 01:16 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Broke Water Pipe In Rajasthan Royals Training Camp: आयपीएल 2026 च्या तयारीसाठी सुरू असलेल्या राजस्थान रॉयल्सच्या ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये एक लक्षवेधी घटना घडली आहे. युवा आणि आक्रमक फलंदाज वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स याने नेट्समध्ये फलंदाजी करताना असा जबरदस्त षटकार लगावला की मैदानालगत बसवलेली पाण्याची पाइपच तुटली. चेंडू बॅटला लागताच प्रचंड वेगाने सीमारेषेबाहेर गेला आणि थेट पाइपला धडकला. धडकेचा आवाज ऐकून काही क्षण सराव थांबवावा लागला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून चाहत्यांकडून त्याच्या ताकदीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. वैभव सूर्यवंशी सध्या राजस्थान रॉयल्सच्या  ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये आयपीएल 2026 साठी कसून तयारी करत आहे. त्याची ओळख लांब षटकार आणि आक्रमक फलंदाजीसाठी आहे. नेट्समध्ये तो विविध प्रकारचे फटके सरावतो पुल, हुक, कव्हर ड्राइव्ह आणि स्ट्रेट सिक्स यातून त्याचा आत्मविश्वास आणि शॉट्सवरील नियंत्रण स्पष्ट दिसते. पाइप तुटण्याची घटना ही जरी अपघाती असली, तरी त्याच्या फटक्यांमधील ताकद आणि टाइमिंगची साक्ष देते.

वैयक्तिक आयुष्यात मोठा निर्णय 

महत्त्वाचे म्हणजे, वैभवने या स्पर्धेच्या तयारीसाठी वैयक्तिक आयुष्यात मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने यंदाची दहावीची बोर्ड परीक्षा न देण्याचा निर्णय घेत पूर्ण लक्ष क्रिकेटवर केंद्रित केले आहे. एवढ्या लहान वयात करिअरला प्राधान्य देत घेतलेला हा निर्णय त्याच्या जिद्दीचे आणि लक्ष्याभिमुख वृत्तीचे दर्शन देतो.

दिसली तयारीची झलक 

आयपीएल 2025 मध्ये लखनौ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) विरुद्ध पदार्पण करताना त्याने अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून सर्वांचे लक्ष वेधले होते. त्या खेळीपासून तो सातत्याने चर्चेत आहे. आता आगामी हंगामात आणखी प्रभावी कामगिरी करण्याचा त्याचा निर्धार दिसत असून, राजस्थान  ट्रेनिंग कॅम्पमधील ही घटना त्याच्या तयारीची झलक म्हणून पाहिली जात आहे.

एकूणच, सरावादरम्यान घडलेला हा प्रसंग केवळ अपघात नसून वैभव सूर्यवंशीच्या उदयोन्मुख कारकिर्दीतील एक प्रतीकात्मक क्षण ठरला आहे. मैदानावर त्याच्या बॅटमधून निघणारे फटके आगामी हंगामात प्रतिस्पर्ध्यांसाठी किती धोकादायक ठरणार, याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. आता आयपीएल 2026 मध्ये आणखी दमदार कामगिरी करण्याच्या निर्धाराने तो राजस्थान रॉयल्सच्या ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये घाम गाळत आहे. सरावादरम्यान पाइप तुटण्याची घटना ही केवळ अपघात नसून त्याच्या फलंदाजीतील सामर्थ्य आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक ठरली आहे. आगामी हंगामात तो मैदानावर किती मोठा ‘धमाका’ करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

