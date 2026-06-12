/वैभव सूर्यवंशीचा डेब्यू होणारच नाही? इतिहास घडण्याआधीच मोठं संकट, BCCI अलर्टवर, नेमकं काय घडतंय?

Vaibhav Sooryavanshi's India Debut Under Threat: सध्या संपूर्ण देशामध्ये वैभव सूर्यवंशीची चर्चा आहे. याचं कारण इंग्लंड आणि आयर्लंडमधील दौऱ्यासाठी वैभव सूर्यवंशीची निवड करण्यात आली असून तो भारतीय संघातून पदार्पण करत आहे. वैभव सूर्यवंशीने टी-20 संघासाठी निवड होताच सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडला आहे. सध्या तो श्रीलंकेविरोधातील India A संघाकडून खेळत आहे. एकीकडे वैभव सूर्यवंशीला मैदानात खेळताना पाहण्यासाठी भारतीय प्रेक्षक उत्सुक असताना, ही संधी मात्र हुकण्याची शक्यता आहे. याचं कारण आयर्लंडमध्ये हिंसाचार सुरु आहे. आयर्लंडच्या बेलफास्टमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारामुळे भारत-आयर्लंड टी-20 मालिकेवर संकटाचे ढग आहेत. बीसीसीआय संपूर्ण स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. जोपर्यंत स्थिती सामान्य होत नाहीत तोपर्यंत सामने दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे.
लिस्बनमधील 'इंटर-प्रोव्हिन्शियल टी-20 फेस्टिव्हल' आधीच रद्द करण्यात आला आहे, तर 'क्रिकेट आयर्लंड'ने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, रविवारी होणाऱ्या 'आयरिश सीनियर कप' आणि 'नॅशनल कप'च्या सामन्यांबाबतचा निर्णय पुढील 48 तासांत घेतला जाईल. जर परिस्थिती निवळली नाही, तर भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील मालिकाही धोक्यात येऊ शकते.
भारत आणि आयर्लंडदरम्यान टी-20 सामन्यांची मालिका 26 आणि 28 जून रोजी बेलफास्टच्या स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राऊंडमध्ये प्रस्तावित आहे. ही मालिका वैभव सूर्यवंशीसाठी ऐतिहासिक ठरु शकते. जर त्याला संधी मिळाली आणि तो खेळण्यासाठी मैदानात उतरला तर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करणार खेळाडू ठरणार आहे.
बेलफास्टमध्ये हिंसाचारामुळे परिस्थिती बिघडली आहे. स्थानिक लोकांना आपली घरं सोडावी लागली आहेत. अनेक घर आणि गाड्यांचं नुकसान झालं आहे. शहरातील सार्वजनिक सेवांवरही परिणाम झाला आहे. क्रिकेट आयर्लंडने स्थितीवर आमचं लक्ष असल्याचं सांगितलं आहे.
"आम्ही संबंधित अधिकारी आणि आमच्या प्रांतीय संघटनांच्या सतत संपर्कात आहोत. खेळाडू, प्रशिक्षक, सामना अधिकारी आणि चाहते यांची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. पुढील माहिती उपलब्ध होताच ती दिली जाईल," असं निवेदनात सांगितलं आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीची पहिल्यांदाच भारतीय वरिष्ठ संघात निवड करण्यात आली आहे. त्याने या हंगामात 237.31च्या स्ट्राईक रेटने 776 धावा केल्या.
जर बेलफास्टमध्ये सर्व काही नियोजनानुसार घडले आणि वैभवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली, तर तो सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडून भारताचा सर्वात तरुण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू ठरेल.
दरम्यान 'इंडिया ए' (India A) संघाकडून खेळताना एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये वैभव सूर्यवंशी एका वेगळ्याच रूपात दिसून आला आहे. गुरुवारी अफगाणिस्तान 'ए' विरुद्धच्या सामन्यात, बाद होण्यापूर्वी त्याने 22 चेंडूंत 44 धावा केल्या. या खेळीत त्याने एकही षटकार मारला नाही. आयपीएलमध्ये (IPL) धावा करण्यासाठी षटकारांचा आधार घेणाऱ्या वैभवची अफगाणिस्तानविरुद्धची कामगिरी अधिक संयमित होती. यामुळे तो एकदिवसीय क्रिकेटसाठीही तयार असल्याचं बोललं जात आहे.