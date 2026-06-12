Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /वैभव सूर्यवंशीचा डेब्यू होणारच नाही? इतिहास घडण्याआधीच मोठं संकट, BCCI अलर्टवर, नेमकं काय घडतंय?

वैभव सूर्यवंशीचा डेब्यू होणारच नाही? इतिहास घडण्याआधीच मोठं संकट, BCCI अलर्टवर, नेमकं काय घडतंय?

Vaibhav Sooryavanshi's India Debut Under Threat: वैभव सूर्यवंशी टी-20 मालिकेच्या माध्यमातून भारतीय संघात पदार्पण करण्याच्या तयारीत असताना, हे स्वप्न अधुरं राहण्याची शख्यता आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 12, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:19 PM IST
वैभव सूर्यवंशीचा डेब्यू होणारच नाही? इतिहास घडण्याआधीच मोठं संकट, BCCI अलर्टवर, नेमकं काय घडतंय?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG : इशान किशन की यशस्वी जयस्वाल? कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11
Ind vs Afg10 min ago
2
nanded news14 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi17 min ago
4
kane williamson27 min ago
5
pune crime31 min ago