/वैभव सूर्यवंशीला दुखापत! वेदनेनं कळवळला पण मैदान सोडलं नाही, Video समोर

Vaibhav Sooryavanshi : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना हा 7 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. मात्र यापूर्वी झालेला पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला तर दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडने विजय मिळवल्यामुळे त्यांनी सीरिजमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या सामन्यात 15 वर्षांचा भारतीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. पदार्पणातील सामन्यात त्याच्या बॅटमधून 14 धावा आल्या होत्या. तिसऱ्या सामन्यात सुद्धा त्याला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र वैभव सूर्यवंशीबाबत सामन्यापूर्वी अशी बातमी समोर आली आहे की फॅन्सना झुद्धा त्याची चिंता वाटू लागली आहे. 15 वर्षांचा वैभव हा नेट प्रॅक्टिस दरम्यान गंभीर दुखापतीपासून वाचला. इंग्लंडच्या वेगवान आणि बाउंस पिचमध्ये स्वतःला तयार करत असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला बॅटिंग प्रॅक्टिस दरम्यान बॉल थेट छातीजवळ शरीराला लागली. त्यानंतर वैभव वेदनेनं कळवळा आणि मैदानातच खाली बसला. पण या दुखापतीनंतर वैभव सूर्यवंशीने जी हिंमत दाखवली ते पाहून सर्वच हैराण झाले.
ट्रेंटब्रिज मैदानावर नेट्स प्रॅक्टिस सुरु असताना वैभव सूर्यवंशी आणि इतर भारतीय खेळाडू मैदानात घाम गाळत होते. यावेळी वैभव सूर्यवंशी हा नेट्समध्ये भारताचे प्रसिद्ध थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट रघु यांच्या सोबत प्रॅक्टिस करत होता. तेव्हा आपल्या वेगवान आणि अचूक बाउन्सरसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रघुने वैभवला वेगवान आणि शार्प बाउंसर फेकला. वैभव हा बॉलवर पूल शॉव खेळायला गेला आणि वेगवान आणि अतिरिक्त बाउन्सरमुळे बॉल थेट समोर पोटाच्या वर आणि छातीच्या खालच्या संवेदनशील भागात लागला. बॉल इतका जोरात लागला की वैभवच्या हातून बॅट सटकली. 15 वर्षांचा वैभव वेदनेनं कळवळत होता.
Vaibhav Suryavanshi got hit on the chest while hitting a ball from the throwdown specialist in the nets.Vipin Tiwari (Vipintiwari952) July 6, 2026
Hope he is fine. pic.twitter.com/W7ttuAQLuz
वैभव सूर्यवंशीला लागलेल्या दुखापतीची गंभीरता लक्षात घेऊन भारतीय सपोर्ट स्टाफ आणि खेळाडू लगेचच वैभवच्या दिशेने धावले. त्याला पाणी पाजलं आणि फिजिओ यांनी लगेचच उपचार सुरु झाले. काही काळ वातावरण तणावपूर्ण होते, कारण भारतीय संघ आधीच सीरिजमध्ये दबावाखाली होता आणि वैभवसारख्या चांगल्या लयीत असलेल्या खेळाडूला झालेली दुखापत हा एक मोठा धक्का ठरू शकला असता. सुदैवाने, या युवा खेळाडूला कोणतीही गंभीर अंतर्गत दुखापत झाली नाही. सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, वेदनेने विव्हळल्यानंतर अवघ्या पाच-सहा मिनिटांतच वैभवने स्वतःला सावरले, पुन्हा आपली बॅट उचलली आणि क्रीजवर फलंदाजीसाठी सज्ज झाला.
मैदानावर परतताच पुन्हा वैभव सूर्यवंशीने जबरदस्त फलंदाजी करायला सुरुवात केली. दुखापतग्रस्त होऊन सुद्धा फुटवर्क आणि आक्रमकता त्याच्या फलंदाजीत दिसत होती. पूर्वीच्याच निडरपणे तो खेळत होता. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने 'नेट्स'मध्ये शॉर्ट बॉल्स आणि बाउन्सरचा सामना करण्यासाठी कठोर सराव केला. याचे मुख्य कारण म्हणजे, त्याच्या पदार्पणाच्या सामन्यात इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी 'शॉर्ट-पिच' चेंडूंचा वापर करून त्याला मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आता वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या टी २० सामन्यात कसा प्रदर्शन करतो हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.