Vaibhav Sooryavanshi Team India : भारताचा वरिष्ठ संघ हा 6 जूनपासून कसोटी सामना खेळणार आहे, संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना आणि एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. तर भारतीय अ संघ 9 जूनपासून ट्रायसिरीज श्रीलंकेमध्ये खेळताना दिसणार आहे. आता मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक असताना आता टीम इंडिया अ श्रीलंकेला दाखल झाली आहे. आता सोशल मिडियावर भारतीय संघाचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. अंडर 19 एकदिवसीय विश्वचषकात आणि आयपीएल 2026 मध्ये दमदार कामगिरी केल्यानंतर भारतीय अ संघात वैभव सूर्यवंशी खेळताना दिसणार आहे.
आता सोशल मिडियावर वैभव सूर्यवंशी हा ट्राय सिरीजसाठी श्रीलंकेमध्ये दाखल झाल्यानंतर त्याचे अनेक फोटो भारतीय जर्सीमधील समोर आले आहेत. हे पाहून भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना तर फार आनंद झाला आहेच, त्याचबरोबर त्याने त्याच्या खेळीने जगभरामध्ये फॅन्स बनवले आहेत. आयपीएल 2026 चा हा सिझन संपला आहे आणि आता भारतीय खेळाडूंना फारसा वेळ काही मिळालेला नाही, लगेचच खेळाडू हे आंतरराष्ट्रीय मालिकांसाठी सज्ज झाले आहेत. आगामी भारतीय अ संघ ट्राय सिरीज खेळणार आहे, ही मालिका भारत 'अ', श्रीलंका 'अ' आणि अफगाणिस्तान 'अ' या तीन संघांमध्ये खेळवली जाणाार आहे.
Vaibhav Sooryavanshi arrived in Sri Lanka. pic.twitter.com/fYnzW4pMaC— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 5, 2026
भारतीय अ संघाचे सामने हे सुरुवातील भारतामध्ये प्रसारित होणार नव्हते. पण आयपीएल 2026 मधील वैभव सूर्यवंशी कामगिरी पाहता वैभव सूर्यवंशीची लोकप्रियता इतकी आहे की, हे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्ह ॲपवर पाहता येणार आहेत. भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी क्रिकेटची मेजवानी असणार आहे. भारताचा कसोटी संघ हा 6 जूनपासून एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे तर अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय मालिका ही 13 जूनपासून सुरु होणार आहे, याचदरम्यान ट्राय सिरीज देखील खेळवली जाणार आहे.
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आयपीएल 2026 मधील त्याच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर वैभव सूर्यवंशीने दमदार कामगिरी केली. या हंगामामध्ये तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, त्याने या सिझनमध्ये 16 सामने खेळले यामध्ये त्याने 48.50 च्या सरासरीने 237.30 च्या स्ट्राइक रेटने 776 धावा केल्या. या सिझनमध्ये त्याने 5 अर्धशतके आणि 1 शतक देखील झळकावले आहे. प्लेऑफमध्ये त्याची कामगिरी अविश्वसनीय राहिली त्याची दोन शतके यावेळी हुकली. त्याचबरोबर त्याने सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम देखील मोडला आहे, त्याने 63 चौकार आणि 72 षटकार मारले आहेत.