Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /वैभव सूर्यवंशी पुन्हा अ‍ॅक्शनमध्ये! ट्राय सिरीजसाठी भारतीय संघ श्रीलंकेत दाखल, वाचा मालिकेची संपूर्ण माहिती

वैभव सूर्यवंशी पुन्हा अ‍ॅक्शनमध्ये! ट्राय सिरीजसाठी भारतीय संघ श्रीलंकेत दाखल, वाचा मालिकेची संपूर्ण माहिती

Vaibhav Sooryavanshi Team India : भारताचा संघ उद्यापासून म्हणजेच 6 जूनपासून कसोटी सामना खेळणार आहे, तर तर भारतीय अ संघ 9 जूनपासून ट्रायसिरीज श्रीलंकेमध्ये खेळताना दिसणार आहे. या संघात भारताचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी हा श्रीलंकेत दाखला झाला आहे, या मालिकेची संपूर्ण माहिती या लेखात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 05, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:54 PM IST
वैभव सूर्यवंशी पुन्हा अ‍ॅक्शनमध्ये! ट्राय सिरीजसाठी भारतीय संघ श्रीलंकेत दाखल, वाचा मालिकेची संपूर्ण माहिती

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यात गोळीबार झाल्याने एकच खळबळ; आरोपी ऊसात पळून गेले, पोलिसांकडून शोध सुरु
pune29 min ago
2
maharashtra56 min ago
3
crime news1 hr ago
4
Mumbai city1 hr ago
5
jio1 hr ago