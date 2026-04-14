Vaibhav Sooryavanshi : वैभव सूर्यवंशी मोडणार सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड! 'या' संघाविरुद्ध करणार टीम इंडियात पदार्पण

Vaibhav Sooryavanshi : टीम इंडियाच्या अंडर 19 वर्ल्ड कप आणि आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त कामगिरी करणारा राजस्थान रॉयल्सचा सलामी फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हा लवकरच टीम इंडियाच्या निळ्या जर्सीत दिसण्याची शक्यता आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या एका रिपोर्टनुसार निवडकर्त्यांनी आयर्लंड दौऱ्यासाठी ज्या खेळाडूंची निवड केली आहे त्यात 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं नाव सुद्धा सामील आहे. वैभव सूर्यवंशीचा वयाच्या 15 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाकडून पदार्पण झालं तर तो भारताच्या क्रिकेट इतिहासातील सर्वात लहान वयाचा भारतीय क्रिकेटर ठरेल. यासह तो सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड सुद्धा मोडेल.
आयपीएल 2026 संपल्यावर टीम इंडियाचा संघ जून महिन्यात इंग्लंडच्या महत्वपूर्ण दौऱ्यावर जाणार आहे. मात्र याच्या ठीक आधी भारताला आयर्लंड सोबत दोन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळायची आहे. रिपोर्टनुसार टीम इंडियाच्या निवडकर्त्यांना इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी काही नवीन खेळाडूंना आजमवायचे आहे. यात वैभव सूर्यवंशीचं नाव सर्वात वरच्या स्थानी आहे.
भारत विरुद्ध आयर्लंड : पहिला टी20 सामना : 26 जून : ठिकाण - बेलफास्ट
भारत विरुद्ध आयर्लंड : दूसरा टी20 सामना : 28 जून : ठिकाण - बेलफास्ट
टीम इंडियाचा दिग्गज क्रिकेटर मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याने 16 वर्ष 205 दिवसांचा असताना टीम इंडियाकडून पदार्पण केलं होतं. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाकडून पदार्पण करणारा सर्वात लहान वयाचा खेळाडू होता. त्याच्या नावावर तसा खास रेकॉर्ड सुद्धा आहे जो आजतागायत कोणताही खेळाडू मोडू शकला नाही. मात्र जर १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने भारताकडून आयर्लंड विरुद्ध सामन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं तर तो सचिनचा हा रेकॉर्ड मोडेल.
वैभव सूर्यवंशी हा लवकरच टीम इंडियात पदार्पण करू शकतो याच सर्वात मोठं कारण त्याचा सध्याचा आयपीएल फॉर्म आहे. वैभव सूर्यवंशीकडे सध्या ऑरेंज कॅप असून त्याने ५ सामन्यांमध्ये एकूण 200 धावा केल्या ज्यात 26 बॉलमध्ये 78 आणि 17 बॉलमध्ये 52 धावा अशा खेळींचा समावेश आहे. वैभवच्या नावावर आयपीएल करिअरमध्ये 1 शतक आणि तीन अर्धशतक आहेत. वैभवला आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने ऑक्शनमध्ये जवळपास 1 कोटी रुपयांना आपल्या संघात घेतलं होतं आणि आयपीएल 2026 साठी सुद्धा रिटेन केलं.