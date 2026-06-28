/वैभव सूर्यवंशीला मिळणार पदार्पण करण्याची संधी? आयर्लंड विरुद्ध दुसऱ्या टी20 मध्ये अशी असेल संभाव्य प्लेईंग 11

IND VS IRE 2nd Match Playing 11 Prediction : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सीरिजमधील दुसरा सामना 28 जून रोजी पार पडणार आहे. 26 जून रोजी झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा 34 धावांनी पराभव झाला. आयर्लंडने टीम इंडियाला विजयासाठी 183 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अपयशी ठरली. आयर्लंडने टीम इंडियाला 148 धावांवर 10 विकेट्स घेऊन ऑलआउट केले. आयर्लंडने प्रथमच टी20 सामन्यात टीम इंडियाचा पराभव केला होता. यापूर्वी झालेल्या 11 सामन्यात भारताने विजय मिळवत आयर्लंडवर वर्चस्व मिळवले होते. त्यामुळे आयर्लंडने भारताला ऑलआउट करून इतिहास रचला. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यातील टी20 सीरिज ही 0-1 अशा बरोबरीत आहे. पहिल्या सामन्यात लाजिरवाणा पराभवानंतर आता दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होऊ शकतो. पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाकडून वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसं झालं नाही. पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाची फलंदाजी गडगडली त्यामुळे आता दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात येईल असं म्हंटलं जात आहे. तेव्हा दुसऱ्या सामन्याकरता भारताच्या संभाव्य प्लेईंग 11 विषयी जाणून घेऊयात.
टीम इंडियाचा नवनिर्वाचित कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. मात्र पहिल्या सामन्यात संजू सॅमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांसारख्या अनुभवी स्टार खेळाडूंची फलंदाजी फेल ठरली. ज्यामुळे भारतीय संघाला पराभव मिळाला. 15 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी याने आयपीएलमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स करून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आणि तो आयपीएल 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज सुद्धा ठरला. त्यानंतर त्याला भारतीय संघात घेण्याची मागणी फॅन्स करत होते. बीसीसीआयने सुद्धा वैभवची प्रतिभा पाहून त्याला आयर्लंड विरुद्ध भारत सामान्यता भारतीय संघात समावेश केला. मात्र त्याला पहिल्या सामन्यात संधी मिळाली नाही. जर वैभवने 15 वर्षांव्या वर्षी टीम इंडियात पदार्पण केले, तर तो सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडेल आणि भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण करणारा सचिनचा रेकॉर्ड मॉडेल. दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मध्ये बदल होण्याची शक्यता असून यात वॉशिंग्टन सुंदर आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांना बेंचवर बसवलं जाऊ शकतं आणि त्यांच्या ऐवजी वैभव सूर्यवंशी आणि प्रिन्स यादव यांना संधी मिळू शकते.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह आणि प्रिंस यादव.