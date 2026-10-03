/आशियाई खेळांमध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर नवा रेकॅार्ड, रचला इतिहास!

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये आशियाई खेळांचा गोल्ड मेडल सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पाकिस्तानला 19 धावांनी पराभूत करुन सुवर्ण पदक पक्के केले आहे. भारताच्या संघाने मोठी धावसंख्या उभारली होती पण काही वेळासाठी पाकिस्तानच्या संघाने काही वेळासाठी भारताच्या संघाला अडचणीमध्ये टाकले होते पण त्यानंतर टीम इंडियाने कमालीची गोलंदाजी केली, यामध्ये जसप्रीत बुमराह आणि वॅाशिंग्टन सुंदरची गोलंदाजीमुळे भारताच्या हाती गोल्ड मेडल लागले आहे. पण आता टीम इंडियाचा सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या नावावर नवा रेकॅार्ड नोंदवला आहे.
युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने 15 धावांची छोटी पण वेगवान खेळी करून भारताच्या या ऐतिहासिक विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि सुवर्णपदक जिंकून इतिहास रचला. वैभव आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरला आहे. भारताने 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांच्या क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले. या विजयासह, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू बनून इतिहास रचला. वैभवने भारतीय नेमबाज सौरभ चौधरीचा विक्रम मोडला. सौरभने २०१८ च्या जकार्ता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वयाच्या 16 वर्षे आणि 101 दिवसांनी पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले होते.
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आता, वयाच्या 15 वर्षे आणि 190 दिवसांनी, वैभव आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरला आहे. वैभव सूर्यवंशी याने 15 वर्ष 190 दिवस असताना गोल्ड मेडल नावावर केले आहे, तर सौरभ चौधरी याने 16 वर्ष 101 दिवसांनी गोल्ड मेडल मिळवले होते. वैभवने जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. तो भारतासाठी खेळणारा सर्वात तरुण पुरुष क्रिकेटपटू आहे. यापूर्वी हा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता.
अंतिम सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारताने 6 गडी गमावून 211 धावांचा डोंगर उभा केला. अभिषेक शर्माने 28 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 7 षटकारांसह 60 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. तिलक वर्मानेही अखेरच्या षटकांमध्ये 3 चौकार आणि 4 षटकारांसह 22 चेंडूंमध्ये नाबाद 51 धावा केल्या. शिवम दुबेनेही 15 चेंडूंमध्ये 27 धावा जोडल्या, तर वैभव सूर्यवंशीने 2 षटकारांसह 9 चेंडूंमध्ये 15 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून अहमद दानियाल आणि अराफत मिन्हास यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.