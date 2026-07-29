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ICC T20 Ranking मध्ये वैभव सूर्यवंशीची मोठी झेप, अभिषेक शर्माला पाकिस्तानी फलंदाजाने टाकलं मागे

आयसीसीने टी20 क्रमवारीची घोषणा केली आहे, यामध्ये टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला मोठा फायदा झाल्याचे समोर आले आहे. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने 230 स्थानांची झेप घेतली असून, तो क्रमवारीत लक्षणीयरीत्या वर पोहोचला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 29, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:52 PM IST
ICC T20 Ranking मध्ये वैभव सूर्यवंशीची मोठी झेप, अभिषेक शर्माला पाकिस्तानी फलंदाजाने टाकलं मागे
Image Credit: ICC T20 Ranking मध्ये उलथापालथ (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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ICC T20 Ranking मध्ये वैभव सूर्यवंशीची मोठी झेप, अभिषेक शर्माला पाकिस्तानी फलंदाजाने टाकलं मागे
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