/ICC T20 Ranking मध्ये वैभव सूर्यवंशीची मोठी झेप, अभिषेक शर्माला पाकिस्तानी फलंदाजाने टाकलं मागे

ICC T20 Ranking : भारताने दोन टी20 मालिका गमावल्यानंतर झिम्बाव्बेविरुद्ध मालिका गमावली होती. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) बुधवारी पुरुषांची नवीन क्रमवारी जाहीर केली आहे यामध्ये टीम इंडियाचा नंबर एक खेळाडू अभिषेक शर्माला मोठा धक्का बसला आहे तर आता वैभव सूर्यवंशीला झिम्बाव्बेविरुद्ध मालिकेतील दमदार कामगिरीनंतर या क्रमवारीमध्ये त्याने मोठी झेप घेतली आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा एकदिवसीय क्रिकेटमधील अव्वल फलंदाज बनला आहे. त्याचे सध्या 801 रेटिंग गुण आहेत. भारतीय कर्णधार गिलने न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिचेल (794) कडून ही सूत्रे हाती घेतली, जो या वर्षी जानेवारीपासून अव्वल स्थानी होता.
एकदिवसीय फॅारमॅटमध्ये भारताच्या खेळाडूंचा दबदबा पाहायला मिळाला आहे. भारताचा फलंदाजीतील दिग्गज विराट कोहली (767) तिसऱ्या आणि रोहित शर्मा (758) चौथ्या स्थानावर आहे. एकदिवसीय क्रमवारीतील अव्वल 10 खेळाडूंमधील दुसरा मोठा बदल गोलंदाजांच्या यादीत झाला आहे. उट्रेख्त येथे नेपाळ आणि नेदरलँड्सविरुद्ध झालेल्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषक लीग 2 त्रिकोणीय मालिकेत चांगल्या कामगिरीनंतर नामिबियाचा फिरकी गोलंदाज बर्नार्ड स्कोल्ट्झ पाच स्थानांनी पुढे जात सातव्या स्थानावर पोहोचला आहे.
आयसीसीने टी20 क्रमवारीची घोषणा केली आहे, यामध्ये टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला मोठा फायदा झाल्याचे समोर आले आहे. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने 230 स्थानांची झेप घेतली असून, तो क्रमवारीत लक्षणीयरीत्या वर पोहोचला आहे. तथापि, ईशान किशनचे वर्चस्व कायम आहे, तर अभिषेक शर्माला मोठे नुकसान झाले आहे.
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युवा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने टी20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत लक्षणीय झेप घेतली आहे. या 15 वर्षीय खेळाडूने 536 गुणांसह 230 स्थानांची झेप घेत 48 वे स्थान पटकावले आहे. त्याने नुकतेच झिम्बाब्वे दौऱ्यावरील तीन सामन्यांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत शानदार फलंदाजी केली. सूर्यवंशीने 50.33 च्या सरासरीने 151 धावा करून सर्वाधिक धावा केल्या आणि आपला पहिला 'मालिकावीर' पुरस्कार पटकावला. तिसऱ्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 81 धावांची खेळी करून त्याने 'सामनावीर' पुरस्कारही जिंकला. हे दोन्ही पुरस्कार जिंकणारा सूर्यवंशी हा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू आहे.
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
वैभव सूर्यवंशीने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, त्याचा सलामीचा साथीदार अभिषेक शर्माला धक्का बसला आहे. शर्मा दुसऱ्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज साहिबजादा फरहानने एक स्थान वर चढून दुसरे स्थान पटकावले आहे. तिलक वर्मानेही दोन स्थानांची झेप घेत सहावे स्थान मिळवले आहे. मात्र, भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे.