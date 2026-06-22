Vaibhav Sooryavanshi: जिथे हिटमॅनने खेळला त्याचा पहिला सामना तिथेच 'बॉस बेबी' वैभव सूर्यवंशी करणार पदार्पण?

Vaibhav Sooryavanshi : अफगाणिस्तान विरुद्धची वनडे सीरिज जिंकल्यावर आता भारतासमोर आयर्लंडचं आव्हान असणार आहे. भारत विरुद्ध आयर्लंड सीरिज ही टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे. आयर्लंड दौऱ्यापूर्वी टीम इंडियाला नवा टी20 कर्णधार मिळेल, याशिवाय 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण होताना दिसत आहे. आयपीएल 2026 मध्ये 700 पेक्षा जास्त धावा ठोकून वैभव सूर्यवंशीने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताच्या टी20 संघात निवडण्यासाठी सिलेक्टर्सला मजबूर केले. वैभव सूर्यवंशीला जर आयर्लंडमध्ये खेळण्याची संधी मिळते तर त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पदार्पण हे त्याच मैदानावर होईल ज्या मैदानावर रोहित शर्माने आपल्या आंतरराष्ट्रीय करिअरला सुरुवात केली आणि पहिला सामना खेळला होता.
रोहित शर्माने वर्ष 2007 मध्ये आपल्या आंतरराष्ट्रीय करिअरची सुरुवात ही वनडे सामन्याने केली होती. त्याने आयर्लंडच्या बेलफास्टमध्ये सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंडवर आपलं पदार्पण केलं होतं. रोहित शर्माला या सामन्यात फलंदाजीची संधी मिळाली नाही, कारण आयर्लंडकडून 50 ओव्हरमध्ये 194 धावा करण्याचं लक्ष भारताला मिळालं आणि हे लक्ष सौरव गांगुली आणि गौतम गंभीर या दोघांनीच पूर्ण केलं. भारताने बेलफास्टमधील तो सामना 9 विकेट राखून जिंकला, तो रोहित शर्माचा पदार्पणाचा सामनाही ठरला.
वैभव सूर्यवंशी 26 जून रोजी बेलफास्टमध्येच त्याचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रकारे वैभवचं टी20 फॉर्मेटमधील प्रदर्शन जबरदस्त ठरलंय, ते पाहता बेलफास्टच्या ग्राउंडवर आयर्लंड विरुद्ध पहिला टी20 सामना खेळणं जवळपास निश्चित मानलं जातंय. जर असं झालं तर 26 जून ही तारीख 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची तारीख ठरेल. यासह वैभव मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा भारताकडून आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा क्रिकेटर हा रेकॉर्ड मोडेल. वयाच्या 16 व्या वर्षी सचिन तेंडुलकरने भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.