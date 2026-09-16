/तिसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी मिळणार? कशी असेल टीम इंडियाची Playing 11

IND vs AFG 3rd Match playing 11 : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिकेचा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे, या सामन्याला सुरुवात काही तासांमध्ये होणार आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान मालिकेच्या दोन सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. पण या मालिकेच्या पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये प्लेइंग 11 मध्ये वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी मिळाली नाही त्यामुळे क्रिकेट चाहते नाराज झाले होते. आता वैभव सूर्यवंशीला तिसऱ्या सामन्यामध्ये संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता तिसऱ्या सामन्यामध्ये कोणत्या खेळाडूंना प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भारताचा संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीच्या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर मालिका आधीच जिंकला आहे. त्यामुळे आता मालिका जिंकल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर या अंतिम सामन्यात राखीव खेळाडूंना संधी देऊ पाहत आहे. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीला या सामन्यात पदार्पण करण्याची संधी मिळेल का? वैभव सूर्यवंशी व्यतिरिक्त, बेंचवर आणखी दोन खेळाडू आहेत ज्यांना तिसऱ्या टी-२० मध्ये खेळण्याची संधी मिळू शकते. कर्णधार श्रेयस अय्यर तिसऱ्या टी-२० मध्ये वॉशिंग्टन सुंदर आणि यश ठाकूर यांना संधी देऊन आशियाई खेळांपूर्वीची आपली तयारी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.
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वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंग्टन सुंदर आणि यश ठाकूर यांना एकही सामन्यामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. कर्णधार श्रेयस अय्यरने आधीच स्पष्ट केले आहे की, पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या आशियाई खेळांपूर्वी ज्या खेळाडूंना अद्याप खेळण्याची संधी मिळालेली नाही, त्यांची चाचणी घ्यायची आहे. त्यामुळे, वैभव सूर्यवंशीचा अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र, संघ व्यवस्थापनासमोर त्याला कोणत्या क्रमांकावर खेळवावे हा पेचप्रसंग उभा आहे, कारण अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन हेदेखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत. अशी चर्चा आहे की, या सामन्यासाठी ईशान किशनला विश्रांती देऊन वैभवला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी दिली जाऊ शकते.
भारताचे संभाव्य प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा , संजू सॅमसन/वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन/वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग.
अफगाणिस्तानचे संभाव्य प्लेइंग 11: सेदीकुल्लाह अटल, रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकिपर), इब्राहिम झद्रान (कर्णधार), दरविश रसूली, अजमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारुकी आणि नवीन-उल-हक.