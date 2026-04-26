Vaibhav Sooryavanshi : 36 बॉलमध्ये शतक! वैभव सूर्यवंशीचा T20 मध्ये धुमाकूळ; क्रिस गेलसह अनेक रेकॉर्ड मोडत घडवला अनोखा इतिहास

Vaibhav Sooryavanshi record, RR vs SRH: वैभव सूर्यवंशी एक असा नाव आहे ज्याला वादळ म्हंटल जात आहे. कमी वयातच त्याने अशी कामगिरी केली आहे की सगळेच चकित झाले आहेत. आयपीएल 2026 च्या 36व्या सामन्यात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने स्वतःच्या चमकदार खेळाने सगळ्यांचे लक्ष वेधले. फक्त 36 बॉलमध्ये त्याने शतक पूर्ण करून राजस्थान रॉयल्ससाठी भक्कम स्कोअरची पायाभरणी केली. पहिलेच ओव्हर संपण्यापूर्वी चार सिक्सेस मारून त्याने खेळाची सुरुवात धमाकेदार पद्धतीने केली, जे आयपीएल (IPL 2026) इतिहासात पहिलेच झाले. वैभवने हे शतक साकारताना, त्याच्याआधीच्या सामन्यात त्याला गोल्डन डकवर बाद करणाऱ्या प्रफुल हिंगेपासून घेतलेला स्वभावाने ‘बदला’ही घेतला. त्यानंतर त्याने दिग्गज गोलंदाज पॅट कमिन्सच्या पहिल्या बॉलवर जोरदार शॉट मारला आणि फक्त 6 बॉलमध्ये 30 धावा करून खेळाचे वातावरण बदलून टाकले.
वैभव सूर्यवंशीचे 36 बॉलमध्ये शतक पूर्ण करणे हे केवळ IPL इतिहासातील दुसरे व तिसरे सर्वात वेगवान शतक बनले आहे. तसेच, भारतीय खेळाडूंपैकी दोन सर्वात वेगवान शतकांचा विक्रम देखील त्याच्याकडे आहे. गेल्या वर्षी त्याने जयपूरमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध 35 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केले होते. क्रिस गेलच्या तुलनेत वैभवने दोन शतक 46 बॉलपेक्षा कमी मध्ये पूर्ण करून अद्वितीय विक्रम केला आहे. गेल यामध्ये जवळजवळ होते, पण वैभवने त्याचा विक्रम मोडला.
वैभव सूर्यवंशी आता चार T20 शतक करणारा जगातील सर्वात कमी वयाचा खेळाडू बनला आहे. यामुळे त्याने साथी खेळाडू यशस्वी जायसवालचा रेकॉर्ड मोडला आणि तिलक वर्मा व अभिषेक शर्माला मागे टाकले.
वैभव IPL इतिहासात सर्वात वेगाने 50 सिक्सेस पूर्ण करणारा खेळाडू बनला. गेलने हे 25 सामन्यांमध्ये पूर्ण केले होते, तर वैभवने फक्त 15 सामन्यांत हे साध्य केले. त्याचबरोबर, वैभवने SRH विरुद्ध सामन्यात 12 सिक्सेस मारून एका IPL सामन्यात भारतीय खेळाडूंकडून सर्वाधिक सिक्सेसचा विक्रमही मोडला.
Vaibhav Suryavanshi ने आज बल्लेबाजी नहीं की… इतिहास लिख दिया
सिर्फ 35 गेंदों में शतक
12 छक्के और 5 चौके
तूफान नहीं… ये तो सुनामी थी! pic.twitter.com/P3WEBlEV64
वैभव सूर्यवंशीच्या 37 बॉलवर 103 धावा करत राजस्थानने 228/6 धावा केल्या. मात्र, हैदराबादने 18.3 ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 229 धावा करून सामना जिंकला. अभिषेक शर्माने 29 बॉलमध्ये 57 धावा आणि ईशान किशनने 31 बॉलमध्ये 74 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. ईशान किशनला ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ घोषित करण्यात आले.
वैभव सूर्यवंशीच्या दमदार खेळाने क्रिकेटप्रेमींना मंत्रमुग्ध केले आणि त्याने अजून एका युवा भारतीय खेळाडूच्या क्षितिजाला उंचावले आहे.