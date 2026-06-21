/6,6,6,6,6,6,6,6..... आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही वैभव सूर्यवंशीचं तुफान, 11 बॉलमध्ये अर्धशतक, 20 वर्ष जुना रेकॉर्ड उध्वस्त

IND A VS SL A : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्या ए संघात रविवारी 21 जून रोजी वनडे आंतरराष्ट्रीय सामना पार पडला. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी नावाचं वादळ मैदानात आलं होतं. या वादळाने केवळ 11 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं तर केवळ 29 बॉलमध्ये त्याने 94 धावा केल्या. वैभव सूर्यवंशी हा शतक पूर्ण करण्यात अपयशी झालेला असला तरी त्याने लिस्ट ए मध्ये सर्वात वेगवान अर्धशतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड मोडला. वैभवपूर्वी श्रीलंकेच्या कौशल्या वीरारत्नेच्या नावावर लिस्ट ए मध्ये वेगवान अर्धशतक ठोकण्याचा रेकॉर्ड होता.
कौशल्या वीरारत्नेने वर्ष 2005 मध्ये रागमा क्रिकेट क्लबकडून खेळताना कुरुनेगला यूथ क्रिकेट क्लब विरुद्ध फक्त 12 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं होतं. वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात त्याच्या पहिल्याच बॉलवर चौकार ठोकून खातं उघडलं. यानंतर 11 बॉलचा सामना करताना त्यांनी 5 चौके आणि 5 षटकार लगावून अर्धशतक पूर्ण केलं. अर्धशतक बनवल्यानंतर वैभवने 64 धावा फक्त बाउंड्रीने केल्या.
वैभव सूर्यवंशीने वेगवान अर्धशतक ठोकल्यावर त्याने शतक ठोकण्याच्या दिशेने वेगवान वाटचाल सुरु केली होती. मात्र २९ बॉलमध्ये 94 धावांवर त्याने आपली विकेट गमावली. वैभवने या दरम्यान 10 चौकार आणि 8 षटकार ठोकले. फक्त 6 धावांनी वैभवचं शतक अपूर्ण राहीलं.
वैभव सूर्यवंशी या फायनल सामन्यापूर्वी चांगल्या लयीत दिसत नव्हता, मात्र महत्वाच्या सामन्यात त्याचा फॉर्म परतला आणि त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना घाम फोडला. याशिवाय आयर्लंड आणि इंग्लंडपूर्वी त्यांनी विरोधकांना एक मोठा संदेश सुद्धा दिला की आता त्याला थांबवणं अशक्य आहे, वैभव सूर्यवंशी हा येत्या टीम इंडियाच्या इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करू शकतो.
भारत ए विरुद्ध श्रीलंका ए वनडे सामन्यात श्रीलंका संघाच्या कर्णधाराने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाकडून प्रियांश आर्यने 39, वैभव सूर्यवंशीने 94, ऋतुराज गायकवाडने 40, तिलक वर्माने 67, कुमार कुशाग्रने 36 आणि अनुकूल रॉयने 39 धावांची खेळी केली. भारतीय संघाने 50 ओव्हरमध्ये 377 धावा केल्या.