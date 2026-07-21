वैभव सूर्यवंशीचे झिम्बाब्वेविरुद्ध स्थान निश्चित? 'या' दोन खेळाडूंना मिळू शकते डेब्यू करण्याची संधी

IND vs ZIM Playing 11 : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये तीन टी20 सामन्यांची मालिका होणार आहे, या मालिकेमध्ये भारताच्या संघावर जास्त दबाव असणार आहे. कारण टीम इंडियाला मागील तीन मालिकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताचे अनेक युवा खेळाडूंना या मालिकेमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. टीम इंडियाचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी देखील भारतीय संघात आहे त्यामुळे आता टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणत्या खेळाडूंना खेळण्याची संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची कशी प्लेइंग 11 असू शकते यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या टी20 मालिकेत भारताच्या संघात तो होता त्याला प्लेइंग 11 मध्ये देखील खेळण्याची संधी मिळाली होती. पण तो तीन सामन्यात तो फार काही करु शकला नाही, त्याच्या पदापर्णाची मागील काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा होती पण त्याने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. आता, भारतीय संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर असल्याने, पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वैभववर लागले आहे आणि त्याच्याकडून एका दमदार खेळीच्या अपेक्षा इंग्लंडपेक्षाही अधिक वाढल्या आहेत. 23 जुलै रोजी होणाऱ्या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारतासाठी दोन खेळाडूंना पदार्पण करण्याची संधी मिळू शकते. तर वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा हे डावाची सुरुवात करु शकतात.
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अभिषेक आणि वैभव डावाची सुरुवात करणार हे निश्चित आहे. झिम्बाब्वे हा इंग्लंडपेक्षा कमकुवत संघ आहे आणि हे दोन्ही फलंदाज आपल्या स्फोटक फलंदाजीने धावांचा पाऊस पाडू शकतात. पण झिम्बाब्वेच्या संघाने मागील काही सामन्यांमध्ये चमत्कार केला आहे, तर भारताला आयर्लंडविरुद्ध देखील पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यांच्यापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर ईशान किशन फलंदाजीला येईल. तो इंग्लंड दौऱ्यावर खेळला नव्हता, पण त्याला येथे आणखी एक संधी मिळू शकते. त्याच्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा फलंदाजीला येतील. शिवम दुबेचा या सामन्यातील सहभागही निश्चित आहे.
या मालिकेसाठीच्या संघात अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर या दोघांचाही समावेश नाही. सुंदरला नुकतीच दुखापत झाली आहे. हर्ष दुबेचा संघात समावेश करण्यात आला असून, अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय पदार्पण करणारा हा डावखुरा फिरकीपटू झिम्बाब्वेविरुद्ध टी-२० पदार्पणही करू शकतो. मुख्य फिरकी गोलंदाज म्हणून रवी बिश्नोईचे स्थान निश्चित मानले जात आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अशोक शर्मा.