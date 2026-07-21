Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /वैभव सूर्यवंशीचे झिम्बाब्वेविरुद्ध स्थान निश्चित? या दोन खेळाडूंना मिळू शकते डेब्यू करण्याची संधी

वैभव सूर्यवंशीचे झिम्बाब्वेविरुद्ध स्थान निश्चित? 'या' दोन खेळाडूंना मिळू शकते डेब्यू करण्याची संधी

 भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये तीन टी20 सामन्यांची मालिका होणार आहे, आता टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणत्या खेळाडूंना खेळण्याची संधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची कशी प्लेइंग 11 असू शकते यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:49 PM IST
वैभव सूर्यवंशीचे झिम्बाब्वेविरुद्ध स्थान निश्चित? 'या' दोन खेळाडूंना मिळू शकते डेब्यू करण्याची संधी
Image Credit: भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 (Photo - social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
वैभव सूर्यवंशीचे झिम्बाब्वेविरुद्ध स्थान निश्चित? 'या' दोन खेळाडूंना मिळू शकते डेब्यू करण्याची संधी
India vs Zimbabwe4 min ago
2
ai tool13 min ago
3
Congress Protest1 hr ago
4
Ind vs Zim1 hr ago
5
Dharmendra Pradhan1 hr ago