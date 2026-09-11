/काही तासात वैभव सूर्यवंशी खेळणार पुढील सामना, वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

Vaibhav Sooryavanshi's next match : दुलीप ट्रॅाफी 2026 फायनलचा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशी म्हणजेच ईस्ट झोनच्या संघाने बाजी मारली. ईस्ट झोनच्या संघाने 13 वर्षानंतर दुलीप ट्रॅाफी जिंकली, आता फायनलचा सामना झाल्यानंतर ईस्ट झोनचा उपकर्णधार वैभव सूर्यवंशी पुढील सामना कधी खेळणार यासाठी चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. दुलीप ट्रॅाफीमध्ये वैभव सूर्यवंशी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला पण आता तो भारतासाठी पुढील सामना काही तासांमध्ये खेळताना दिसू शकतो. क्रिकेट चाहते त्याच्या आक्रमक फलंदाजीचेच फॅन्स नाही तर त्याने केलेल्या आतापर्यतच्या कामगिरीमुळे त्याला पसंत करतात.
देशांतर्गत क्रिकेट झाल्यानंतर आता तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आणखी एकदा छाप पाडण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारताचा संघ आता टी20 क्रिकेटसाठी सज्ज झाला आहे, भारताचा संघ आशियाई खेळ होण्याआधी महत्त्वाची मालिका खेळणार आहे. दुलीप ट्रॅाफी झाल्यानंतर आता भारताचे खेळाडू हे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी सज्ज झाले आहेत. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका सुरु होणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना हा काही तासांमध्ये सुरु होणार आहे. भारताचा संघ हा अरुण जेटली मैदानावर हा सामना खेळणार आहे, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात हा सामना खेळणार आहे.
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भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिका खेळवली जाणार आहे, मालिकेचा पहिला सामना हा रविवारी 13 सप्टेंबर रोजी आणि दुसरा सामना हा 15 सप्टेंबरला खेळवला जाणार मालिकेचा तिसरा सामना हा 17 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. दिल्लीच्या या लहान, फलंदाजांसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर, वैभव सूर्यवंशी आपल्या पॉवर-हिटिंगने अफगाणिस्तानच्या फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजीचा समाचार घेण्याचा प्रयत्न करेल. भारताचा संघ सध्या दिल्लीमध्ये सराव करत आहे आता टीम इंडियाच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे, त्यानंतर भारताचा संघ जपानविरुद्ध देखील ऐतिहासिक सामना खेळणार आहे.
वैभव सूर्यवंशीच्या दुलीप ट्रॅाफीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर पहिल्या फेरीत, नॉर्थ ईस्ट झोनविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, वैभवने पहिल्या डावात 6 चेंडूंमध्ये 8 धावा केल्या, परंतु त्याच सामन्याच्या दुसऱ्या डावात त्याने आपल्या गोलंदाजीचे कौशल्य दाखवत केवळ 11 धावांत 2 महत्त्वपूर्ण बळी घेतले आणि ईस्ट झोनला एक डाव आणि 210 धावांनी एकतर्फी विजय मिळवून दिला. त्यानंतर, सेंट्रल झोनविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात, वैभव सूर्यवंशीने आपल्या बॅटने धुमाकूळ घालत अनेक विक्रम मोडले. पहिल्या डावात फलंदाजी करताना, त्याने केवळ 81 चेंडूंचा सामना करत 7 चौकार आणि 7 उत्तुंग षटकारांसह 92 धावा ठोकल्या.