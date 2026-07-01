/Vaibhav Sooryavanshi : वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंडमध्ये काढली गोलंदाजांची पिसं, नेट प्रॅक्टीसमध्ये धू-धू धुतला

Vaibhav Sooryavanshi Ind VS Eng 1st T20I : भारतीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने इंग्लंडमध्ये पाऊल टाकताच पहिल्या टी-२० सामन्यापूर्वी सर्वांना थक्क केले आहे. त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशी याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण होणार का ही चर्चा पुन्हा एकदा रंगू लागली आहे. आता आपल्या बॅटच्या माध्यमातून आपली दावेदारी पुन्हा एकदा वैभवने पेश केली आहे. इंग्लड विरूद्धच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथे वैभवने तासनतास प्रॅक्टीस केली आणि मैदानावर चौकार आणि षटकारांचा धडाकाच लावला. या फलंदाजीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
नेट्समध्ये सराव करताना वैभवचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे त्यात त्याने गोलंदाज आणि थ्रो डाऊन स्पेशालिस्टचा चांगला समाचार घेतला. सुरूवातीला सावध खेळी करत ग्राऊंड शॉर्ट्स खेळले त्यानंतर त्याने हवाई फायर सुरू केले. स्टार स्पोर्ट्सने सोशल मीडियावर २२ सेकंदाचा एक व्हिडिओ शेअर केला., त्यात तो चांगल्याच फॉर्ममध्ये दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून सर्वजण थक्क झाले आहेत. त्याला लवकरात लवकर प्लेइंग ११ मध्ये घेण्याची मागणी चाहत्यांकडून होत आहे.
वैभव सूर्यवंशी पदार्पणाची उत्सुकता त्याच नाही तर असंख्य चाहत्यांना लागू राहिली आहे. तसेच जागतीक पटलावरील दिग्गजही या क्षणाची वाट पाहत आहे. यापूर्वी आयर्लंडविरूद्धच्या टी-२० मालिकेत वैभवला एकही सामना खेळायला मिळाला नाही. आता इंग्लंड विरूद्धच्या ५ सामन्यांच्या मालिकेत एकदा तरी संधी मिळणार का त्यांचा हा मोठा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात आहे.
या बाबत कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, आयर्लंडविरूद्ध पराभूत झालेल्या प्लेइंग ११ मध्ये तो लगेच बदल करणार नाही. ज्या खेळाडूंनी गेला टी-२० वर्ल्ड कप जिंकवून दिला आहे त्यांचा आत्मविश्वास कायम ठेवण्यासाठी त्यांना आणखी संधी देणे गरजेचे आहे. तरीही, ५ सामन्यांची ही मोठी मालिका वैभवला किमान एका सामन्यात संधी मिळू शकते असेही हिंट अय्यरने दिली आहे.
वैभव सूर्यवंशीने आता त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम लईत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने सर्वाधिक ७७६ धावा कुटल्या. विशेष म्हणजे विक्रमी ७२ षट्कार ठोकले आणि त्याचा स्टाइक रेट हा २३७.३० इतका होता. त्याने यापूर्वी इंडिया एकडून खेळताना श्रीलंका तिरंगा मालिकेत अंतीम सामन्यात २९ चेंडूत ९४ धावांची झंझावाती खेळी केली होती.