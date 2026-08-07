/वैभव सूर्यवंशी या प्रशिक्षकाकडे करतोय ट्रेनिंग, कधी खेळणार पुढील सामना? संघाची मोठी जबाबदारी सांभाळणार

Vaibhav Sooryavanshi Next Match : टीम इंडियाचा युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये कहर केला आहे. त्याने त्याच्या आक्रमक फलंदाजीने खळबळ माजवणाऱ्या वैभव सूर्यवंशी आता रेड बॅाल क्रिकेटमध्ये धूमाकुळ घालायला सज्ज झाला आहे. वैभव सूर्यवंशीने आता आपले लक्ष रेड-बॉल क्रिकेटकडे वळवले आहे. युके आणि झिम्बाब्वेच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर, वैभव आगामी देशांतर्गत हंगाम आणि प्रतिष्ठित दुलीप ट्रॉफी 2026-27 खेळताना दिसणार आहे. आगामी स्पर्धासाठी मागील काही दिवसांपासून वैभव सूर्यवंशी कसून सराव करत आहे. आता चाहत्यांना प्रश्न आहे की वैभव सूर्यवंशी कोणत्या प्रशिक्षकाकडे सराव करत आहे आणि त्याचा पुढील सामना कधी असणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला देणार आहोत.
मोठ्या फॉरमॅटमध्ये आपली छाप पाडण्यासाठी वैभव नागपूरजवळील तळेगाव येथील राजस्थान रॉयल्स अकादमीमध्ये कठोर मेहनत घेत आहे. दुलीप ट्रॉफीसारख्या मोठ्या बहुदिवसीय स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्याने कधीच तयारीला सुरुवात केली आहे. राजस्थान रॉयल्सने आपल्या खेळाडूंसाठी एका विशेष 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिरामध्ये अनुभवी आणि भारताचे माजी फलंदाजी प्रशिक्षक विक्रम राठौर हे मार्गदर्शन करत आहेत. या शिबिरामध्ये वैभव लाल चेंडूच्या क्रिकेटसाठी आपले तंत्र आणि संयम सुधारत आहे. या शिबिरामध्ये अनेक अनुभवी आणि युवा खेळाडू हे प्रशिक्षक विक्रम राठौर यांच्या मार्गदर्शनात प्रशिक्षण घेत आहेत.
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तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, रवी सिंग आणि सुशांत मिश्रा यांसारखे अनुभवी खेळाडूही या शिबिरात आपली तयारी करत आहेत. पांढऱ्या चेंडूमधुन लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये बदल करणे कोणत्याही फलंदाजासाठी सोपे नसते, परंतु वैभव खेळपट्टीवर टिकून राहणे, चेंडू उशिरा खेळणे आणि मोठी खेळी खेळण्याची कला शिकण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पूर्व विभाग संघाने वैभव सूर्यवंशीवर विश्वास व्यक्त केला आहे आणि त्याला पूर्व विभाग संघाचे उपकर्णधारपद देखील सोपवण्यात आले आहे. जिथे तो कर्णधार इशान किशनसोबत संघाचे नेतृत्व करेल. इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या टी20 मालिकेमध्ये वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियात पदार्पण करण्याची संधी मिळाली नाही.
रणजी ट्रॉफीमध्ये बिहारचा उपकर्णधार राहिलेल्या वैभवसाठी आपली परिपक्वता सिद्ध करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. पूर्व विभाग 23 ऑगस्टपासून ईशान्य विभागाविरुद्धच्या सामन्याने आपल्या दुलीप ट्रॉफी मोहिमेला सुरुवात करेल. टी20 आणि एकदिवसीय या दोन्ही फॉरमॅटमध्ये आपल्या षटकारांनी जगाला चकित करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीसाठी हा दुलीप ट्रॉफीचा हंगाम एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.