IND VS IRE : 'माझं स्वप्न पूर्ण झालं....' टीम इंडियाची जर्सी पाहून भावुक झाला वैभव सूर्यवंशी, डोळे पाणावले Video

IND VS IRE : आयपीएल आणि जुनिअर क्रिकेटमध्ये आपल्या फलंदाजीने जबरदस्त परफॉर्मन्स करणारा वैभव सूर्यवंशी टीम इंडियात (Team India) पदार्पणासाठी सज्ज झाला आहे. वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियात स्थान मिळालं असून त्याचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय संघ मंगळवारी आयर्लंडसाठी रवाना झाला असून येथे भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात दोन टी20 सामने खेळवले जाणार आहेत. मात्र यापूर्वी भारतीय संघात पहिल्यांदाच स्थान मिळालेल्या वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडीओ बीसीसीआयने सोशल मीडियावर पोस्ट केलाय. यात वैभवला प्रथमच भारताच्या वरिष्ठ संघाची जर्सी मिळाली असून आता तो हीच जर्सी घालून मैदानात भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करेल. तेव्हा टीम इंडियाची जर्सी आणि इतर क्रिकेट किट अनबॉक्स करताना वैभव सूर्यवंशीचे डोळे पाणवल्याचं पाहायला मिळालं.
बीसीसीआयने आयर्लंड दौऱ्यापूर्वी वैभवचा एक व्हिडीओ पोस्ट केलाय ज्यात तो टीम इंडियाचं क्रिकेट किट अनबॉक्स करताना दिसतोय. या व्हिडिओत वैभवने किट बॉक्स उघडून त्याची टीम इंडिया जर्सी पहिली आणि तो भावुक झाला. यावेळी तो म्हणाला की, 'शब्द नाहीयेत माझ्याकडे याबाबत बोलण्यासाठी, ज्या गोष्टीसाठी पहिल्या दिवशी मी हातात बॅट पकडली होती, आज ते स्वप्न पूर्ण झालंय. आज सगळं पूर्ण झालं. टीशर्ट पाहून मी इतका खुश झालो, माझ्यासाठी हे स्वप्न सत्यात उतरल्या सारखे आहे. मी व्यक्त करू शकत नाहीये इतका आनंद झालाय'.
Ladies & GentlemenBCCI (BCCI) June 23, 2026
The moment the nation has been waiting for has arrived!
Vaibhav Sooryavanshi in TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment pic.twitter.com/sUUytFMPVw
26 जून आणि 28 जून या दिवशी भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सामना होणार आहे. यासाठी भारतीय संघ चेन्नईहून आयर्लंडसाठी रवाना झालाय. तर वैभव सूर्यवंशी हा लहान असल्याने त्याच्या पालकांना बीसीसीआयने त्याच्यासह आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीचे वडील हे त्याच्यासोबत या दौऱ्यासाठी गेले आहेत. त्यांचा संपूर्ण खर्च हा बीसीसीआय करणार आहे. भारत आणि आयर्लंड यांच्यात सीरिजचा पहिला सामना हा 26 जून रोजी होईल. यात 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळालं तर तो भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरेल. तर वैभव सूर्यवंशी यासह सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडेल. भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू बनवण्याचा रेकॉर्ड हा सचिन तेंडुलकरचा आहे. त्याने 16 व्या वर्षी पाकिस्तान विरुद्ध टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं.