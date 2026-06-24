/काय आहे हा नवा नियम? वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूमपासून दूर ठेवणार

Vaibhav Suryavanshi News : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये 26 जून रोजी टी20 मालिकेचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून पहिल्यांदा खेळणार आहे. त्याआधी सध्या ही मालिका सुरु होण्यासाठी टीम इंडियाचा सर्वात युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे. वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंकेमध्ये झालेल्या ट्राय सिरीजच्या फायनलच्या सामन्यामध्ये धूमाकुळ घातला होता. त्याने अंतिम सामन्यात 29 चेंडूमध्ये 94 धावा केल्या, एवढेच नाही तर त्याने 11 चेंडूमध्ये अर्धशतकही झळकावले. आता त्याने मागील काही महिन्यात क्रिकेट विश्वात धूमाकुळ घातल्यानंतर भारतीय संघासाठी पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
भारतीय संघ आयर्लंड विरुद्ध दोन सामने खेळणार आणि इंग्लंडविरुद्ध पाच टी20 सामने खेळणार आहे. या दोन्ही संघाविरुद्ध होणाऱ्या मालिकांच्या संघामध्ये वैभव सूर्यवंशीला स्थान मिळाले आहे. मागील अनेक दिवसांपासून त्याला भारतीय संघात स्थान मिळवण्याची मागणी केली जात होती, आता त्याला टीम इंडियासाठी पदार्पण करण्याची संधी मिळणार की नाही यावर सर्वांच्या नजरा टिकून आहेत. जर त्याला 26 जून रोजी बेलफास्टमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली, तर तो सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडेल आणि आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू बनेल.
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भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकेआधी आता इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने काही खास नियम वैभव सूर्यवंशीसाठी केले आहेत. 'द गार्डियन'मधील एका वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार सुरक्षेच्या कारणामुळे वैभव सूर्यवंशीला संपूर्ण दौऱ्यामध्ये स्वतंत्र चेंजिंग रूम दिला जाणार आहे. आयसीसीच्या नियमांनुसार आणि इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या धोरणानुसार, 16 वर्षाखालील खेळाडूंना वरिष्ठ खेळाडूंसोबत चेंजिंग रूम वापरण्याची परवानगी नाही. या खेळाडूंसाठी प्रत्येक ठिकाणी विशेष व्यवस्था केली जाते आणि ईसीबी आणि बीसीसीआयच्या सहकार्याने, सर्व नियमांचे पालन केले जाणार आहे असे सांगण्यात आले आहे.
इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने सांगितले की हा एक आयसीसीची स्पर्धा आहे त्यामुळे अधिकारक्षेत्र आयसीसीकडे आहे. स्पर्धेच्या वेळी कोणत्याही सुरक्षाविषयक समस्या काही प्रकरणांमध्ये आयसीसी हाताळू शकते. याव्यतिरिक्त, ईसीबीचे 'सेफ हँड्स' धोरण नेहमीच लागू राहील. इंग्लिश खेळांमध्ये, 16 वर्षांखालील खेळाडूंसाठी स्वतंत्र चेंजिंग रूम असणे सामान्य आहे. मात्र, भारतात असा कोणताही नियम नाही. सूर्यवंशीने त्याच्या आयपीएल हंगामादरम्यान ही सुविधा त्याच्या राजस्थान रॉयल्सच्या सहकाऱ्यांसोबत वापरली.