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काय आहे हा नवा नियम? वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूमपासून दूर ठेवणार

वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंकेमध्ये झालेल्या ट्राय सिरीजच्या फायनलच्या सामन्यामध्ये धूमाकुळ घातला होता. आता तो भारतीय वरिष्ठ संघामध्ये सामील झाला आहे, भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या मालिकेआधी आता इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने काही खास नियम वैभव सूर्यवंशीसाठी केले आहेत.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:14 PM IST
काय आहे हा नवा नियम? वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूमपासून दूर ठेवणार
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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काय आहे हा नवा नियम? वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूमपासून दूर ठेवणार
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